Niespełna rok temu Tomasz Fornal zaskoczył wszystkich kibiców polskiej siatkówki. Jedna z gwiazd kadry Nikoli Grbicia ogłosiła swój pierwszy w karierze wyjazd z Polski. Grający na pozycji przyjmującego zawodnik po sześciu latach występów w Jastrzębskim Węglu postanowił na kierunek turecki. Ostatecznie Polak związał się umową z Ziraatem Bankasi Ankara.

Szybko okazało się, że pod względem sportowym była to dla Polaka absolutnie znakomita decyzja. Fornal już na starcie swojej przygody z Turcją mógł świętować triumf w Superpucharze. Ziraat fazę zasadniczą sezonu ligowego przeszedł jak burza, zaliczając w 25 spotkaniach zaledwie dwie porażki.

W kwietniu Tomasz Fornal mógł świętować swoje drugie trofeum w Turcji - wielki finał krajowego pucharu z Galatasaray zakończył się zdecydowanym zwycięstwem 3:0. Niespełna dwa tygodnie później Ziraat ponownie spotkał się z tym przeciwnikiem, tym razem w ostatnim akcie sezonu ligowego.

Potrójna korona Tomasza Fornala. Historyczny wyczyn zespołu Polaka

W półfinale fazy play off Ziraat nie miał żadnych problemów i w dwóch meczach bez straty choćby jednego seta wyeliminował z walki o złoto Spor Toto. Finał z Galatasaray zmusił drużynę Polaka do znacznie większego wysiłku. Pierwsze spotkanie zakończyło się triumfem 3:1 Ziraatu. Ogromne emocje towarzyszyły drugiemu ze starć, do którego rozstrzygnięcia potrzeba było pięciu setów. Galatasaray prowadziło już 2:0, lecz ostatecznie zostało z niczym, po świetnej pogoni ze strony Fornala i spółki.

27 kwietnia Ziraat stanął przed szansą, by ostatecznie zakończyć sezon ligowy. Trzecie ze starć było zdecydowanie najmniej wyrównane. Zespół z Ankary dał prawdziwy popis, pokonując w trzech setach Galatasaray, co finalnie daje im drugi tytuł mistrza Turcji z rzędu.

Drużyna Fornala dokonała tym samym niepowtarzalnej sztuki. Ziraat pierwszy raz w swojej historii sięgnął po potrójną koronę - mistrzostwo, Puchar oraz Superpuchar Turcji. Niewykluczone, że to nie jest koniec tytułów dla mistrza Turcji w tym sezonie. Już 16 maja w półfinale Ligi Mistrzów zmierzą się z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Przeciwnikiem w potencjalnym finale będzie Projekt Warszawa bądź Perugia.

Rozwiń

Tomasz Fornal materiały prasowe materiały prasowe

Tomasz Fornal MICHAL KLAG/REPORTER Reporter

Tomasz Fornal Grzegorz Wajda/REPORTER East News

