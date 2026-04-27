Gwiazda kadry Grbicia znów świętuje. Tym wyczynem przeszedł do historii
Kończący się powoli sezon jest dla Tomasza Fornala pasmem sukcesów. Gwiazda reprezentacji Polski jako siatkarz Ziraatu Bankasi Ankara absolutnie rozbił bank. W poniedziałek drużyna Polaka wygrała 3:0 z Galatasaray i w trzecim meczu finałowym ligi tureckiej i drugi raz z rzędu zdobyła mistrzostwo Turcji. Ziraat dokonał tym samym historycznej sztuki, zdobywając po raz pierwszy w historii "potrójną koronę".
Niespełna rok temu Tomasz Fornal zaskoczył wszystkich kibiców polskiej siatkówki. Jedna z gwiazd kadry Nikoli Grbicia ogłosiła swój pierwszy w karierze wyjazd z Polski. Grający na pozycji przyjmującego zawodnik po sześciu latach występów w Jastrzębskim Węglu postanowił na kierunek turecki. Ostatecznie Polak związał się umową z Ziraatem Bankasi Ankara.
Szybko okazało się, że pod względem sportowym była to dla Polaka absolutnie znakomita decyzja. Fornal już na starcie swojej przygody z Turcją mógł świętować triumf w Superpucharze. Ziraat fazę zasadniczą sezonu ligowego przeszedł jak burza, zaliczając w 25 spotkaniach zaledwie dwie porażki.
W kwietniu Tomasz Fornal mógł świętować swoje drugie trofeum w Turcji - wielki finał krajowego pucharu z Galatasaray zakończył się zdecydowanym zwycięstwem 3:0. Niespełna dwa tygodnie później Ziraat ponownie spotkał się z tym przeciwnikiem, tym razem w ostatnim akcie sezonu ligowego.
Potrójna korona Tomasza Fornala. Historyczny wyczyn zespołu Polaka
W półfinale fazy play off Ziraat nie miał żadnych problemów i w dwóch meczach bez straty choćby jednego seta wyeliminował z walki o złoto Spor Toto. Finał z Galatasaray zmusił drużynę Polaka do znacznie większego wysiłku. Pierwsze spotkanie zakończyło się triumfem 3:1 Ziraatu. Ogromne emocje towarzyszyły drugiemu ze starć, do którego rozstrzygnięcia potrzeba było pięciu setów. Galatasaray prowadziło już 2:0, lecz ostatecznie zostało z niczym, po świetnej pogoni ze strony Fornala i spółki.
27 kwietnia Ziraat stanął przed szansą, by ostatecznie zakończyć sezon ligowy. Trzecie ze starć było zdecydowanie najmniej wyrównane. Zespół z Ankary dał prawdziwy popis, pokonując w trzech setach Galatasaray, co finalnie daje im drugi tytuł mistrza Turcji z rzędu.
Drużyna Fornala dokonała tym samym niepowtarzalnej sztuki. Ziraat pierwszy raz w swojej historii sięgnął po potrójną koronę - mistrzostwo, Puchar oraz Superpuchar Turcji. Niewykluczone, że to nie jest koniec tytułów dla mistrza Turcji w tym sezonie. Już 16 maja w półfinale Ligi Mistrzów zmierzą się z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Przeciwnikiem w potencjalnym finale będzie Projekt Warszawa bądź Perugia.