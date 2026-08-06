Po niemrawym początku fazy interkontynentalnej Ligi Narodów polscy siatkarze z czasem spisywali się coraz lepiej. Finalnie zanotowali aż 10 wygranych z rzędu, co poskutkowało awansem do turnieju finałowego rozgrywek z 2. miejsca. Dzięki temu w ćwierćfinale zmierzyli się z teoretycznie łatwiejszym przeciwnikiem - Ukrainą. I poradzili sobie z nim 3:1. Następnie ograli Słoweńców (3:0), a w wielkim finale zdołali odwrócić losy meczu i po tie-breaku z USA (3:2) świętowali drugie z rzędu złoto tych rozgrywek. Spory wkład w takie wyniki miał Jakub Popiwczak. Libero kadry właściwie nie opuszczał boiska (poza wymuszonym ustawieniem ze środkowymi na zagrywce) i był ostoją przyjęcia. Do tego niejednokrotnie "fruwał" w defensywie. W rozmowie z Interią w kilku zdaniach podsumował swoje występy.

Paweł Nowak, Interia Sport: Mam wrażenie, że po turnieju finałowym twoja rola została w mediach nieco umniejszona. Najgłośniej jest wokół innych graczy, a o tobie jakby słuch zaginął. Ja natomiast nazwałbym cię pewnego rodzaju cichym bohaterem. Zgodziłbyś się z takim określeniem?

Jakub Popiwczak, libero siatkarskiej reprezentacji Polski: Nie wiem. Szczerze, już dzisiaj jestem w takim momencie, że nie przykładam ucha do tego, co się mówi i tak dalej. Nie żyję tym jakoś specjalnie, więc nie wiem, czy mówi się o mnie dużo, czy nie. Ja jestem bardzo szczęśliwy z tego, w jakim miejscu jestem, jaką częścią tej drużyny jestem, jaką pracę wykonałem. Więc jestem po prostu szczęśliwy ja sam ze sobą i to jest najważniejsze.

Zawsze można oczekiwać czegoś więcej od grupy tak fantastycznych zawodników

Po meczu ze Stanami Zjednoczonymi mówiłeś, że był to dla ciebie wyjątkowy mecz. Wszystko ze względu na ten półfinał igrzysk olimpijskich, że nie mogłeś tam pomóc i dać nic od siebie. Czułeś wewnątrz coś "ekstra"? Może stres albo większą motywację? W końcu doczekałeś się meczu o dużą stawkę przeciwko USA, a to się zbyt często nie zdarza.

- Właśnie tak sobie myślałem o tym, że człowiek chyba starzeje, bo nie było aż tak. Pamiętam mecze, jak w swojej karierze potrafiłem się naprawdę bardzo stresować i gdzieś człowiek myślał i wręcz ciarki przed meczem przechodziły. Tutaj było spokojniej i tak wtedy człowiek myśli: "Kurde, coś się zmienia we mnie". Na pewno to wszystko jest spowodowane tym, że jestem starszy, bardziej doświadczony, że więcej takich meczów zagrałem i tak dalej. Natomiast tak, to spotkanie było bardzo ważne. Myślę, że pozostanie ze mną już na długie lata do końca życia, bo mimo że nie była to impreza mistrzowska, mimo że nie taka ranga oczywiście jak igrzyska olimpijskie i to, co chłopaki zrobili w Paryżu, to pokonać tak dobry zespół, zdobyć medal dla Polski i reprezentować swój kraj to jest zawsze coś wyjątkowego.

Popiwczak wprost o poziomie kadry. "Każdy może zrobić coś ekstra"

Od finałowego meczu z USA już trochę minęło. Uważasz, że to był już maks reprezentacji, czy przed najważniejszą imprezą sezonu, czyli mistrzostwami Europy te rezerwy gdzieś są chowane na kluczowe mecze?

- Kurczę, to jest zawsze tak ciężka dyskusja o poziomie, bo wiadomo, zawsze są lepsze, gorsze dni, zawsze pojawiają się błędy. Zawsze wszystko jest uzależnione w dużej mierze od tego, jak gra przeciwnik. Jak przeciwnik postawi cię pod ścianą, to czujesz presję, czujesz ciśnienie. Wiesz, że musisz grać na granicy. Nie możesz po prostu najprostszymi środkami wszystkiego rozwiązywać. Więc nie wiem, czy to jest nasz maks. Ja wierzę w to natomiast, że jesteśmy grupą tak wielu świetnych zawodników, że każdy może naprawdę każdego dnia dać od siebie troszkę więcej, może zrobić coś ekstra. Jak nie jeden, to inny. I to wszystko w kupie daje nam naprawdę świetną siatkówkę, którą prezentujemy. Ale tak jak powiedziałem, zawsze można oczekiwać czegoś więcej od grupy tak fantastycznych zawodników.

Patrząc na ciebie z boku, a także na boisku nie zmienia się jedno. Jesteś wiecznie uśmiechnięty. Niezależnie czy wynik jest korzystny, czy niekorzystny ten uśmiech jest za każdym razem, niczym taki dobry duch drużyny. Jak ty to robisz? Tego można naprawdę pozazdrościć. I to w życiu codziennym.

- Miałem kiedyś pewnego trenera, który zawsze mi powiedział, że zawsze mam w życiu wybór albo się uśmiechnąć i przyjmować to wszystko w taki sposób, albo chodzić z buzią opuszczoną w dół, patrzeć sobie w buty i tak dalej. I ja tak z perspektywy czasu im jestem starszy, tym wierzę w to, że to pierwsze naprawdę ma zbawienny wpływ i na mnie osobiście, i też na innych dookoła. I łatwiej się wszystko konsumuje, patrząc na człowieka obok, który zazwyczaj po prostu podchodzi do tego pozytywnie. Bierze to z tymi komentarzami, cieszy się tam, gdzie jest, co robi, a nie jest wiecznie negatywnie nakręcony, bo ten wirus lubi się rozprzestrzeniać i to później powoduje dużo złych rzeczy.

Rozmawiał Paweł Nowak

Jakub Popiwczak MICHAL KLAG/REPORTER Reporter

Jakub Popiwczak przybija "piątkę" Marcinowi Komendzie VolleyballWorld materiały prasowe

Jakub Popiwczak (numer 3) VolleyballWorld materiały prasowe



