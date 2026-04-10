Gwiazda Grbicia w roli głównej. Krok od sukcesu. Ostatni raz zrobili to z Leonem

Powoli do końca zbliża się siatkarski sezon klubowy 2025/2026. Już jakiś czas temu poznaliśmy skład majowego turnieju Final Four Ligi Mistrzów, który odbędzie się w Turynie. W gronie czterech najlepszych drużyn znalazły się aż dwie ekipy z Polski - PGE Projekt Warszawa oraz Aluron CMC Warta Zawiercie.

Nie inaczej sprawa wygląda w przypadku ligowych rozgrywek. Polska PlusLiga w poniedziałek oficjalnie zakończyła etap ćwierćfinałów fazy play-off, a półfinały na dobre ruszą w niedzielę. We Włoszech natomiast zmagania tamtejszej Serie A1 są już na nieco bardziej zaawansowanym etapie.

W tamtejszej lidze rywalizacje półfinałowe toczą się już od kilku dni, a w jednej z par możemy oglądać Sir Susa Scai Perugię, czyli ekipę Kamila Semeniuka. Ta podobnie, jak wspomniane polskie kluby również zagra w półfinale Ligi Mistrzów, a w oczekiwaniu na te zmagania walczy o mistrzostwo kraju.

Tamtejsza faza play-off toczy się w systemie do trzech zwycięstw. Perugia mierzy się z Gas Sales Piacenza. Pierwszy mecz zakończył się wygraną Polaka i spółki 3:1. Do drugiego meczu doszło w czwartek. W nim zespół Angelo Lorenzettiego ponownie wygrał w czterech setach (3:1) i jest o jedno zwycięstwo od wielkiego finału. Swój udział w tym sukcesie miał właśnie Semeniuk.

Polak znów w roli głównej. Świetne granie we Włoszech

Przyjmujący kadry Nikoli Grbicia zdobył na przestrzeni całego meczu 10 punktów. Dziewięć z nich uzyskał atakiem kończąc wystawy rozgrywającego na poziomie 43 procent (9/21). Do tego dołożył jeden blok. W przyjęciu natomiast zaliczył aż 47 procent pozytywnego, a w tym 11 proc. perfekcyjnego (na 19 prób).

Kapitalne show dał za to Wassim Ben Tara. Tunezyjski zawodnik polskiego pochodzenia zdobył aż 22 "oczka" i był zdecydowanie najlepszy na boisku. W ten sposób Perugia musi wygrać tylko jedno spotkanie, by po dwóch latach powrócić do finału mistrzostw Włoch.

Ostatni raz drużyna wywalczyła to trofeum w 2024 roku, gdy barw tego klubu bronił jeszcze Wilfredo Leon. Trzeci i być może ostatni mecz odbędzie się w niedzielę 12 kwietnia.

