Reprezentacja Polski juniorów dla wielu zawodników stanowi "przetarcie" przed grą w seniorskiej kadrze - szlify w drużynie młodzieżowej jeszcze w 2024 roku zbierali chociażby Maksymilian Granieczny i Jakub Nowak, którzy w kolejnym sezonie zostali powołani przez Nikolę Grbicia do seniorskiej reprezentacji. Młodzieżowy zespół od lat należy do światowej czołówki, chociaż na medal wielkiej imprezy czeka od 2022 roku i wicemistrzostwa Europy juniorów.

W 2025 roku stery młodzieżowej reprezentacji objął Piotr Graban, który był w tym czasie także trenerem Projektu Warszawa. Ze stołecznym klubem pożegnał się po zakończeniu sezonu, mógł więc skupić się wyłącznie na pracy z "Biało-Czerwonymi". Ci pod jego wodzą w chińskim Jiangmen zajęli szóste miejsce w mistrzostwach świata juniorów, żegnając się z marzeniami o medalu po przegranym ćwierćfinale z Czechami.

Piotr Graban na celowniku klubu PlusLigi

Przed młodzieżową kadrą kolejne wyzwania, a Graban ma za zadanie jak najlepiej przygotować swoich podopiecznych do następnych wielkich czempionatów. Niewykluczone jednak, że ponownie będzie łączył pracę selekcjonera drużyny narodowej ze stanowiskiem trenera klubu. Jak przekazał bowiem siatkarski ekspert Jakub Balcerzak, 39-latek znalazł się na celowniku jednej z drużyn PlusLigi.

"Według moich informacji, Dominik Kwapisiewicz po zakończeniu trwającego sezonu ligowego przestanie pełnić funkcję pierwszego trenera Ślepska Malow Suwałki. Najpoważniejszym kandydat na nowego szkoleniowca, który miałby poprowadzić Ślepsk od przyszłego sezonu ligowego, jest obecny selekcjoner reprezentacji Polski U-22 Piotr Graban" - przekazał.

Wspomniany Ślepsk Suwałki po 18 kolejkach zajmuje 10. miejsce w Lidze, traci sześć punktów do pozycji premiowanej grą w play-offach. Kwapisiewicz z drużyną pracuje od stycznia 2022 roku, wiadomość o możliwym zastąpieniu go innym trenerem momentalnie wywołała dyskusję wśród kibiców komentujących post Balcerzaka. "Nie rozumiem ruchu. Moim zdaniem super ogarnia drużynę" - stwierdził jeden z nich. "Irracjonalne" - stwierdził ktoś inny.

