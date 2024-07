Groźne sceny w meczu Polaków. Siatkarze zabrali głos. "Uczymy się nie mieć zahamowań"

To może groźnie wygląda, ale tego jesteśmy nauczeni. Ciągle to trenujemy, żeby iść do każdej piłki za każdym razem. Są czasami jednak takie, że ciężko jest je rozdzielić w obronie. I przez to zdarza się tak, że kilku zawodników idzie do jednej piłki. I to jest bardzo cenne. My się tego uczymy, żeby nie mieć zahamowań i żeby iść do końca. Trzeba się po prostu tylko przemóc, ale tak trzeba grać w obronie. Oczywiście wiąże się to z ryzykiem kontuzji, ale to jest zawsze. Nawet, jak wychodzimy na rozgrzewkę, to coś się może przytrafić. Na szczęście nic poważnego nie stało się z moim palcem. Po prostu się zderzyliśmy

~ powiedział Janusz.