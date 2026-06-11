Grbić znalazł receptę. "Koszmar" Polaków wyeliminowany, koniec katuszy

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Reprezentacja Polski rozpoczęła rywalizację w Lidze Narodów od pewnego zwycięstwa 3:0 z Kubą. Dzień później Biało-Czerwoni wyjdą na parkiet, żeby zmierzyć się ze Słoweńcami. Przez ostatnią dekadę ekipa Słowenii wyrosła na "koszmar" naszej kadry. Nikola Grbić znalazł jednak receptę w najważniejszym momencie. Teraz Polacy z tą drużyną nie przegrywają. Szansa na podtrzymanie dobrej serii już w czwartek.

Nikola Grbić
Nikola GrbićArtur BarbarowskiPAP/East News

Reprezentacja Polski pod wodzą Nikoli Grbicia stała się zespołem, który prawie nie przegrywa. Serbski szkoleniowiec wprowadził Biało-Czerwonych na jeszcze wyższy poziom w porównaniu z Vitalem Heynenem. Lista osiągnięć Polaków od momentu objęcia kadry przez Grbicia jest imponująca.

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Na tym etapie można już napisać, że Biało-Czerwoni złamali nawet kilka "klątw". Te dotyczyły mistrzostw europy i igrzysk olimpijskich. Udało się także zamienić "koszmar" jakim były spotkania ze Słoweńcami w całkiem normalne mecze. Wszystko zaczęło się w bardzo ważnym momencie.

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Mowa bowiem o spotkaniu o brązowy medal Ligi Narodów FIVB 2024. Wówczas po drugiej stronie siatki stali właśnie Słoweńcy, którzy ograli Biało-Czerwonych w fazie grupowej w imponującym stylu bez straty seta. Od tego momentu "coś się przestawiło" i Polacy zapomnieli o słoweńskiej "klątwie".

We wspomnianym meczu o brązowe medale Ligi Narodów FIVB Biało-Czerwoni wzięli rewanż na przeciwnikach, wygrywając 3:0. Dzięki temu Polacy zdobyli medale, a także otworzyli sobie drogę do kolejnego wielkiego sukcesu. Niedługo po meczu w Lidze Narodów podopieczni Grbicia wygrali ze Słoweńcami w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera.

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To był rzecz jasna mecz towarzyski, bez większego znaczenia. Zupełnie inaczej należy jednak patrzeć na to, co wydarzyło się kilka tygodni później. Podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu Słoweńcy stanęli na drodze Polaków do wymarzonego półfinału. Przed meczem mówiło się zarówno o słoweńskiej "klątwie" jak i "klątwie" ćwierćfinałów IO.

Ostatecznie obie po ostatnim gwizdku stały się przeszłością. Polacy wygrali 3:1, zapewniając sobie awans do wymarzonej strefy medalowej igrzysk. Co ciekawe, w sezonie 2025 Polacy ze Słoweńcami nie grali. Szansa na potwierdzenie skuteczności recepty Grbicia w rywalizacji z tą reprezentacją już w czwartek podczas Ligi Narodów.

Bartosz Kurek w reprezentacji Polski
Bartosz Kurek w reprezentacji PolskiMarcin Golba/NurPhotoAFP


Nikola Grbić: Staram się dostrzegać przyszłość. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

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