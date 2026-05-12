Nikola Grbić w połowie kwietnia ogłosił nazwiska 37 siatkarzy powołanych do szerokiej kadry reprezentacji Polski - część z nich przebywa już na zgrupowaniu w Spale, część do trenujących kolegów dołączy dopiero po zakończeniu rozgrywek klubowych i krótkim urlopie. Do dyspozycji Serba jest już m.in. Maksym Kędzierski, libero PGE GiEK Skry Bełchatów. 23-latek jest jednym z 12 debiutantów powołanych przez selekcjonera, teraz w rozmowie z TVP Sport postanowił opowiedzieć o tym, jak dowiedział się o zaproszeniu na zgrupowanie.

Kędzierski przyznał, że nie docierały do niego żadne sygnały świadczące o zbliżającym się powołaniu. Ba, po jednym z meczów doszedł nawet do wniosku, że on na zgrupowanie nie zostanie zaproszony.

"Dowiedziałem się, że taktyka trenera Grbicia to często podchodzenie do zawodników, z którymi wiąże nadzieje, po meczach, w które ogląda osobiście. Tak też się stało. Był u nas na spotkaniu w Bełchatowie z Gdańskiem. Z mojej drużyny rozmawiał z Mateuszem Nowakiem i Bartłomiejem Lemańskim, a ze mną wtedy nie. Pomyślałem, że nie powoła mnie w tym roku" - zdradził.

Maksym Kędzierski z powołaniem od Nikoli Grbicia. Teraz ujawnił kulisy

Jak się okazuje, libero o powołaniu dowiedział się 13 marca, w dniu swoich urodzin. Tego dnia otrzymał smsowo prośbę o kontakt z Grbiciem, co było dla niego niemałym szokiem. "Serce na chwilę mi stanęło" - zdradził. Po czym ujawnił, co konkretnie usłyszał od selekcjonera aktualnych wicemistrzów olimpijskich.

Paradoksalnie nie przedstawił wielu szczegółów do zapamiętania, ponieważ chyba sam nie wiedział, w jakiej formie będę potrzebny w tym roku reprezentacji. Zapowiedział, że nie wie, czy będę na liście na Ligę Narodów czy tylko do treningu, ale chce mnie poznać i zobaczyć, co potrafię. Odpowiedziałem mu, że to dla mnie bez znaczenia, że spróbuję dać z siebie sto procent i zobaczyć, gdzie mogę z tym powędrować

Kędzierski do tego stopnia nie spodziewał się powołania, że gdy doszedł do wniosku, iż nie otrzyma zaproszenia na zgrupowanie, postanowił zarezerwować wakacje. Kupił bilety lotnicze w jedną stronę do Wietnamu i Indonezji, to właśnie w Azji miał spędzić czas po zakończeniu sezonu klubowego. Ruch Grbicia sprawił, że młody libero musiał nagle zmienić plany i oddać bilety.

"Kupiłem dwa bilety w jedną stronę za dwa tysiące. Jak później się okazało, mogłem je zwrócić z niewielką stratą. Paręset złotych mniej przy możliwości gry w kadrze biorę w ciemno. Kadrze się nie odmawia" - relacjonował.

Jak się okazuje, 23-latek kolejne pieniądze może stracić w trakcie zgrupowania o ile... będzie spóźniał się na treningi lub odprawy. Grbić wprowadził bowiem prosty system, który teraz ujawnił Kędzierski. "Za spóźnienie wpłaca się 100 zł na akcje charytatywne. (…) Szacunek do wspólnego czasu to podstawa pracy w kadrze. Jedną kwestią jest to, jak zachowujemy się na boisku, a drugą to, co robimy pozna nim i jakimi jesteśmy ludźmi" - skwitował kadrowicz.

Grbić na zaproszenie poza Kędzierskim zaprosił czterech libero: Jakuba Ciunajtisa, Bartosza Fijałka, Maksymiliana Graniecznego i Jakuba Popiwczaka. Ostatni z wymienionych do kolegów dołączy najpóźniej, ponieważ czekają go jeszcze mecze Final Four Ligi Mistrzów w barwach Aluron CMC Wary Zawiercie. Zmiennikiem Popiwczaka w poprzednim sezonie był Granieczny, który również teraz będzie solidnym kandydatem do otrzymania powołania na kolejne turnieje Ligi Narodów. Niewykluczone jednak, że na pierwszy turniej Serb postawi też na kogoś z trójki: Ciunajtis, Fijałek, Kędzierski.

