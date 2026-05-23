W pierwszym meczu towarzyskiego turnieju w województwie śląskim Nikola Grbić dał szansę aż ośmiu debiutantom, a jego zespół przegrał z Serbią po tie-breaku. W piątek w Katowicach debiutów było o połowę mniej, za to na boisku pojawili się zawodnicy z większym reprezentacyjnym doświadczeniem, jak Aleksander Śliwka czy Szymon Jakubiszak.

- To dobra okazja dla młodych zawodników, by poczuli atmosferę, jaka nas otacza. Jakie są oczekiwania, stres, jak to jest być tutaj. Czasami to doświadczenie jest ważniejsze niż sama gra. Dlatego staram się dać im szansę i czasami wynik nie jest na pierwszym planie - podkreśla selekcjoner reprezentacji Polski.

Nikola Grbić wyrozumiały dla swoich zawodników. Ale czasem nie łatwo mu zachować spokój

Jego drużyna pokonała 3:1 Ukrainę w katowickim Spodku, notując pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. "Biało-Czerwonym" przytrafiły się serie traconych punktów, ale ostatecznie w najważniejszych momentach - poza pierwszą partią - potrafili wyjść z kłopotów obronną ręką.

Mimo że to był tylko sparing, a skład wciąż eksperymentalny, Grbić w trakcie spotkania nie krył emocji i kilka razy ekspresyjnie reagował na wydarzenia na boisku.

- Wielu młodych zawodników jeszcze nie zna systemu, nie pamięta rzeczy, które mówimy przed meczem albo w trakcie przerw. Kilku z nich potrzebuje, by wiele razy powtórzyć im nasze wskazówki. Są rzeczy, które wymagają czasu. I ja to wiem, ale czasami nie jest łatwo zachować spokój. Staram się. Ale każda akcja, set, mecz, dają mi dużo informacji. Dzięki temu wiem, nad czym musimy pracować, by się poprawiać - tłumaczy serbski szkoleniowiec.

Grbić zaskakuje po zwycięstwie z Ukrainą. "Zmieniłbym kilka nazwisk"

Grbić we wtorek podał 30-osobowy skład na rozgrywki Ligi Narodów, które Polska zainauguruje 10 czerwca. Więcej zwlekać nie mógł, bo upływał termin zgłoszeń. I na liście mimo wszystko są niespodzianki - jak obecność 17-letniego Jakuba Przybyłkowicza czy brak atakującego Dawida Dulskiego. Wnioski, jakie Grbić zyskał po dwóch pierwszych sparingach sezonu, nieco zmieniają jednak jego punkt widzenia.

- Niestety musiałem zdecydować przed tym turniejem. Najlepiej byłoby, gdybym mógł zobaczyć, jak grają, jak reagują, i dopiero potem zdecydować. Bo już teraz myślę, że zmieniłbym kilka nazwisk - przyznaje Serb.

Na razie może korzystać z dowolnej liczby zawodników. Ale już po spotkaniu z Ukrainą zapowiedział, kto dostanie wolne w sobotę, gdy "Biało-Czerwoni" zakończą turniej rywalizacją z wicemistrzami świata z Bułgarii.

- Robimy to, co zaplanowaliśmy. Jest duża rotacja zawodników. Są Bartosz Firszt, Bartosz Gomułka i Adrian Markiewicz, którzy cztery dni temu grali w Turynie w finałach Ligi Mistrzów. Dla Firszta i Gomułki to koniec, będą znów z nami w poniedziałek. Markiewicz zostaje, by zagrać, a siatkarze lepiej się poznali - zapowiada Grbić.

Mecz Polska - Bułgaria dziś o godz. 20. Transmisja na antenach Polsatu Sport, relacja tekstowa w Interia Sport.

Z Katowic Damian Gołąb

