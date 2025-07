Grbić zamknął siatkarzy w szatni. Kapitan kadry o kulisach. Nie było przyjemnie

Damian Gołąb, Interia Sport: To, co stało się w końcówce meczu z Kubą, było dla Ciebie dużym rozczarowaniem?

Jakub Kochanowski, kapitan reprezentacji Polski siatkarzy: Graliśmy z Kubańczykami jak równy z równym. Bardzo duży problem mieliśmy z ich siłą fizyczną, siłą w ataku i na zagrywce. Z kolei my nie potrafiliśmy odpowiedzieć dokładnie tym samym. Musieliśmy szukać sposobu i tak to się skończyło. Pokazali tę swoją fizyczność w końcówce czwartego seta, kiedy zagrali bardzo dobrze w elemencie bloku. I może za szybko witaliśmy się z piątym setem, a niestety musimy się zadowolić porażką 1:3.

Prowadziliście w czwartym secie 24:21. Przypominasz sobie podobnie przegraną końcówkę w ostatnich latach?

- Nie przypominam sobie.

Trener zebrał was w szatni tuż po meczu, jeszcze przed wyjściem do kibiców. Było gorąco?

- Porozmawialiśmy trochę o tym, co się wydarzyło na boisku. Czy było gorąco? Nikt nie lubi przegrywać i nigdy analiza meczu przegranego w taki sposób nie jest przyjemna. Ale nie było to coś wyjątkowego w naszych życiach.

Siatkówka. Jakub Kochanowski jasno o roli kapitana w reprezentacji Polski

Taki mecz pokazuje, że dopiero trwa u was proces dochodzenia do formy? Choćby dla ciebie to był dopiero drugi mecz w kadrze w tym sezonie.

- Zgadza się, nie jesteśmy w szczycie formy, w swojej najlepszej dyspozycji. To nie jest tajemnica, wszyscy to widzą. Pracujemy ciężko każdego dnia, żeby tę formę cały czas poprawiać. I mam nadzieję, że w momencie, w którym najbardziej będzie nam potrzebna, będzie najwyższa.

Jak oceniasz swój poziom zgrania z rozgrywającymi, Marcinem Komendą i Janem Firlejem?

- Na pewno nie jest łatwo, to początek naszego sezonu, jesteśmy na pierwszym turnieju razem. Nie mieliśmy wielu miesięcy, by doprowadzić się do jakiegoś idealnego połączenia. Ale wszystko idzie w dobrym kierunku, dalej jestem optymistycznie nastawiony.

Jakie są wasza najważniejsze cele na dwa ostatnie mecze?

- Nie ma tutaj filozofii. Trzeba trenować, odpoczywać, wyjść na boisko z nastawieniem, że trzeba wygrać każdego seta, każdą akcję, każde spotkanie. Zagrać swoją możliwie najlepszą siatkówkę i będziemy się cieszyć wynikiem albo płakać po meczu.

Po meczu z Iranem podkreśliłeś, że jesteś kapitanem tylko w zastępstwie Bartosza Kurka i Aleksandra Śliwki. Ale czy czujesz, że koszulka kapitana z belką pod numerem waży więcej niż zwykła?

- Nie waży to tak naprawdę prawie w ogóle. Rola kapitana w takiej drużynie sprowadza się do tego, by wylosować strony przed meczem, czasami ustalić godzinę wyjazdu z hali. Tutaj każdy wie, co robić, jak doprowadzić się do formy. Każdy wie, jak funkcjonować w tej grupie. Nie ma tutaj żadnych tajemnic i nikomu nie trzeba nic tłumaczyć, przypominać ani prowadzić za rączkę. To drużyna doświadczonych zawodników.

Rozmawiał w Ergo Arenie Damian Gołąb

Liga Narodów siatkarzy: Polska - Kuba. skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Jakub Kochanowski i Tomasz Fornal Adam Warżawa PAP

Jakub Kochanowski Federico Pestellini / Panoramic / DPPI Media AFP

Liga Narodów siatkarzy, kadr z meczu Polska - Kuba. Na środku bloku Jakub Kochanowski volleyballworld.com materiał zewnętrzny