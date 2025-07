Grbić z niego zrezygnował, polski siatkarz podjął decyzję. Postawił na Francję

Taki sezon sprawił, że młody atakujący wypadł również z orbity zainteresowań Nikoli Grbicia. Serbski selekcjoner powoływał go do kadry od 2023 roku, dawał mu szanse w Lidze Narodów. W tym sezonie, mimo poolimpijskiego przeglądu kadr i masy debiutantów w drużynie narodowej, Dulski powołania nie dostał . Grbić wolał postawić na innych atakujących - Kewina Sasaka, Alaksieja Nasewicza i Bartosza Gomułkę . Oprócz nich w składzie na Ligę Narodów są wicemistrzowie olimpijscy z Paryża, czyli Bartosz Kurek i Bartłomiej Bołądź.

- Dulskiemu trzeba po tym sezonie podać rękę. Bo myślę, że to tak "skopany" chłopak w tym sezonie, ma tyle w głowie myśli, że potrzebuje pomocy. Czy powołanie do kadry to pomoc, czy Nikola Grbić jest od tego, żeby pomagać po złych sezonach? Nie jestem do końca przekonany. Ale Dulskiego mimo wszystko bym widział, bo warto go obserwować, mieć pod ręką - komentował wówczas powołania Grbicia Jakub Bednaruk, były siatkarz i trener, ekspert Polsatu Sport.