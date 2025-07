Grbić wściekły do granic. Zabrał siatkarzy do szatni. Oto co się działo

- Nikola Grbić na razie jest zbyt wściekły. Pewnie do nas wróci, na razie tylko przeszedł przez mixed zone. Zawodnicy też na razie spieszą do szatni - relacjonowałem na bieżąco, przypatrując się wydarzeniom, które były konsekwencją sytuacji z końcówki czwartego seta.

Nikola Grbić wrócił do dziennikarzy. Kto mówił w szatni?

Polacy przegrywali w meczu z Kubą 1:2, ale w tej partii byli już jedną, a nawet praktycznie dwiema nogami w tie-breaku. Prowadzili 24:21, ale wtedy sytuacja zaczęła totalnie wymykać się z rąk. Publiczność szalała, licząc że następna piłka już musi postawić kropkę nad "i", tymczasem wszystkie straty odrobili rywale. I szli za ciosem. Za moment to oni byli na prowadzeniu, a w kolejnej akcji domknęli spotkanie, ogromnie ciesząc się z wyszarpanego w takich okolicznościach zwycięstwa.

Tymczasem Polacy zdawali się nie dowierzać w to, co się stało. I wydarzenia szybko przybrały rozwój wydarzeń, nakreślony pod wpływem chwili. Najpierw do szatni ruszył rozgniewany Grbić, a chwilę później wszyscy jego podopieczni. Reagować musiał spiker zawodów, który przekazał publiczności, że wypracowana rutyna ulegnie zmianie. Tym razem zawodnicy nie poszli od razu do swoich sympatyków, którzy po raz kolejny tworzyli kapitalną atmosferę, lecz fani musieli uzbroić się w cierpliwość.

Dopiero po kilkunastu minutach cała grupa, innym korytarzem, zaczęła wracać w stronę parkietu, a na jej czele pomaszerował trener Grbić. Zawodnicy, jakby w formie wynagrodzenia kibicom tego, co niedługo wcześniej się stało, przez prawie 20 minut cierpliwie rozdawali autografy i pozowali do zdjęć.

Z kolei niecierpliwili się dziennikarze, którzy mieli do wykonania swoją pracę, a czas oczekiwania się wydłużał. W końcu mieliśmy pierwszych rozmówców, a niedługo później dotarł do nas Nikola Grbić.

Zacząłem od pytania do trenera, czy "na gorąco" znajduje racjonalne wytłumaczenie tego, co wydarzyło się w końcówce meczu, a może jest to dla niego wielka zagadka. - To jest siatkówka. Jeśli dzisiaj nie jesteśmy na naszym najwyższym poziomie, jeśli nie gramy swojego najlepszego meczu, to nie ma znaczenia czy mamy 3-4 punkty przewagi. To nie ma znaczenia. Musimy być lepsi i nauczyć się cierpliwości - zaznaczył.

Szkoleniowiec poproszony, czy oddałby klimat tego, jak wyglądało spotkanie w szatni, zaczął od stwierdzenia: "Nie, to zostaje nasze". Nieco bardziej się otworzył, gdy zapytałem go, czy wygłosił swój monolog, czy również zawodnicy zabierali głos.

- Ja powiedziałem, co miałem - stwierdził.

Grbić nigdy wcześniej nie był tak rozzłoszczony. Trener szczerze

Gdy koleżanka próbowała znaleźć jakiś punkt odniesienia i dociekała, czy Grbić kiedykolwiek wcześniej był tak wściekły, odpowiedź Serba nie pozostawiła żadnych wątpliwości, jak potężnie rozgniewał go czwarty set.

- Nie. To jest pierwszy raz. Ale zawsze jest ten pierwszy raz (uśmiech). Mam nadzieję, że więcej takich spotkań mieć nie będziemy - skwitował. Grbić dodał, że najlepsze, co w tych okolicznościach mogło się zdarzyć, to fakt, że piątek będzie dniem wolnym od meczu. Co oczywiście nie oznacza, że zawodnicy nie będą mieli co robić.

- W piątek mamy trening i siłownię, oczywiście, żeby się przygotować nie tylko na ostatnie dwa mecze, ale także na to, co po Lidze Narodów. Jeszcze szukamy najlepszej formy, bo nie jesteśmy na naszym najlepszym poziomie - mówił trener.

Pytanie o absencję w meczowej kadrze Bartosza Bednorza trener zaczął od stwierdzenia, że przyjmujący będzie na następnym meczu i będzie zaczynał grać. Próba uściślenia, czy planował mieć wracającego po kontuzji siatkarza do dyspozycji w starciu z Kubą, tylko na przeszkodzie stanęły pewne kwestie proceduralne, odpowiedział: - Dlaczego ta informacja jest ważna teraz? Bo ja wiem, dlatego nie odpowiem.

Na koniec Grbić zgodził się, że jakkolwiek ten moment jest bardzo bolesny i wywołuje w nim wściekłość, jak również w podopiecznych, tak ma nadzieję, że zostanie im w głowach, by drugi raz nie przerabiali podobnej historii.

- Ja mam nadzieję, że to im zostanie. To są lekcje, na których ty musisz się nauczyć. Jeśli wygrasz 3:0 i 25:15, czy 25:17, to nie uczysz się nic. Ty nie myślisz o tym meczu, to jest skończone. Ale kiedy przegrywasz, a miałeś okazje, mając w górze piłki setowe, do tego z dwa-trzy razy mieliśmy perfekcyjne przyjęcie i tego nie skończyliśmy, to mam nadzieję, że na tym czegoś się nauczymy. Liczę, że następnym razem, gdy będziemy w podobnej sytuacji, to nam pomoże - podsumował Nikola Grbić.

Artur Gac, Gdańsk

Liga Narodów siatkarzy: Polska - Kuba. skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Polscy siatkarze w meczu z Kubą Adam War¿awa PAP

Tomasz Fornal Adam War¿awa PAP

Nikola Grbić Adam War¿awa PAP