Grbić włożył kij w mrowisko, gwiazda pożegna się z kadrą. Kibice już spekulują

Nikola Grbić pod koniec marca ogłosił nazwiska 30 siatkarzy powołanych do szerokiej kadry, ale od początku było jasne, że tylko kilkunastu z nich będzie liczyło się w grze o wyjazd na wrześniowe mistrzostwa świata. Po finałach Ligi Narodów i krótkim odpoczynku ruszyło zgrupowanie w Zakopanem, gdzie do niedawna trenowało 18 zawodników. Serbski selekcjoner najpierw odesłał do domu dwóch z nich: Mateusza Porębę i Bartłomieja Bołądzia.

"Chciałem zobaczyć na początku przygotowań w Zakopanem, jak będą się prezentować fizycznie, w jakiej będą formie. Wyglądają dobrze i mam nadzieję, że tak pozostanie, a nawet, że będzie jeszcze lepiej. Drugi powód stojący za tą decyzją dotyczył usprawnienia pracy na treningach. Kiedy masz 18 zawodników i trzech, czterech lub pięciu na danej pozycji, to nie będą oni mieli wystarczającej liczby powtórzeń" - tłumaczył trener w rozmowie ze Sport.pl.

Zgrupowanie opuścił też Mateusz Czunkiewicz, który został zaproszony do treningów po tym, jak z problemami zdrowotnymi zaczął zmagać się Maksymilian Granieczny. 20-letni libero jest jednak już w pełni sił, przez co obecność Czunkiewicza stała się zbędna.

Nikola Grbić musi skreślić siatkarza. Artur Szalpuk czy Bartosz Bednorz?

W Zakopanem pozostało więc 15 siatkarzy, a na mistrzostwa poleci 14. Kto więc zostanie skreślony? Z wypowiedzi Grbicia dla wspomnianego Sport.pl wynika, że trener zrezygnuje z jednego z przyjmujących, ponieważ na Filipiny zabierze tylko czterech zawodników grających na tej pozycji.

Tą sugestią Serb włożył kij w mrowisko, bo momentalnie rozpoczęła się dyskusja na temat tego, którą z wielkich gwiazd trener odeśle do domu: Wilfredo Leona, Tomasza Fornala, Kamila Semeniuka, Bartosza Bednorza czy Artura Szalpuka?

Pozycja trzech pierwszych wymienionych jest niezagrożona - Leon i Fornal to niekwestionowane gwiazdy kadry, którzy swoją wartość udowodnili m.in. podczas ubiegłorocznego turnieju olimpijskiego, tworząc podstawową parę przyjmujących. Semeniuk z kolei podczas tegorocznej Ligi Narodów dawał świetne zmiany, nie zawodził też wówczas, gdy dostawał szansę w wyjściowej szóstce, po raz kolejny zapracowując na zaufanie Grbicia. Tym samym ten, o ile jego planów nie zmącą kolejne urazy, będzie wybierał między Szalpukiem i Bednorzem.

Szalpuk ma za sobą bardzo udaną Ligę Narodów - Grbić zabierał go na każdy z turniejów, a 30-latek początkowo grał pierwsze skrzypce. Świetnie spisywał się w meczach z Holandią (19 punktów), Japonią (16), Włochami (20) i Kanadą (18), później stopniowo jego rola malała. Selekcjoner wprowadzał bowiem do gry największe gwiazdy z Fornalem i Leonem na czele.

Bednorz z kolei z powodu problemów z łydką do kadry dołączył dopiero na turniej w Gdańsku (tam punktował jedynie w meczu z Bułgarią, kiedy wywalczył 12 "oczek"), znalazł się także w składzie na finały w Ningbo. Teoretycznie pokazał więc mniej, niż Szalpuk, ale nie od dzisiaj wiadomo, że lepiej prezentuje się w przyjęciu. Na to uwagę zwracają kibice udzielający się w dyskusji, jaka rozgorzała pod wpisem siatkarskiego eksperta Jakuba Balcerzaka, który poinformował, że Grbić zapowiedział powołanie czterech przyjmujących.

"Jeśli wszyscy zdrowi, to raczej Bednorz pojedzie, bo może wchodzić zadaniowo za Wilfredo, Szalpuk jest słabszy w przyjęciu i nie ma za bardzo dla niego roli na boisku, bo Leona 1:1 i tak nie zmieni, 3 w hierarchii jest Semeniuk. Wariant Leon->Bednorz w 2 linii widzieliśmy na VNL" - zauważył jeden z kibiców.

Nie brakuje jednak głosów wskazujących, że to Szalpuk ma większe szanse. "Bednorz czy Szalpuk? Szalpuk czy Bednorz? Ja wybieram Artura" - napisał jeden z komentujących. "Czyli co, 2347 raz Bednorz na ostatniej prostej odpadnie? Szkoda mi go strasznie' - czytamy w kolejnym komentarzu.

Szymon Jakubiszak pojedzie na mistrzostwa świata. To wielki wygrany w kadrze

Kibice zwracają uwagę też na fakt, że dużym wygranym zaistniałej sytuacji jest Szymon Jakubiszak. Środkowy dał świetną zmianę podczas finału Ligi Narodów przeciwko Włochom, a skoro Grbić decyduje się na wariant z czterema przyjmującymi, jasne jest, że na mistrzostwa pojedzie czterech środkowych. Poza pewniakami, czyli Jakubem Kochanowskim, Jakubem Nowakiem i Norbertem Huberem, będzie to właśnie Jakubiszak.

Jakubiszak najbardziej nieoczywistym zwycięzcą tego sezonu kadrowego. Ale finałowym meczem VNL w pełni zasłużył na MŚ

"Duża nagroda dla Jakubiszczaka, który podołał w tegorocznym VNLu. A wzięty raczej będzie Bednorz za przyjęcie + stoi wyżej w hierarchii u Grbica" - stwierdził ktoś inny.

Na jaki wariant postawi Grbić? Tego prawdopodobnie dowiemy się dopiero pod koniec sierpnia, po Memoriale Huberta Wagnera w Krakowie. Później "Biało-Czerwonych" czeka jeszcze mecz towarzyski z Brazylią (4 września), podczas którego, jak Serb deklarował w rozmowie ze Sport.pl, chciałby mieć już do dyspozycji wyłącznie 14 zawodników powołanych na mistrzostwa świata.

