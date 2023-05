Grbić wezwał mistrza świata w tie-breaku. „Sytuacja się zagotowała”

Mistrz świata z 2018 r. spokojnie zszedł do kwadratu dla rezerwowych, niespiesznie szukał swojego dresu przy koszu z piłkami. Później przez kilkadziesiąt minut obserwował kolegów z boku i na boisko miał już nie wracać. Grbić niespodziewanie wyrwał go z tego położenia w czasie tie-breaka. Podszedł do siatkarza, kiedy na boisku trwała wyrównana walka, Niemcy mieli piłki meczowe. Bieniek bez wahania skinął głową i ściągnął dres.