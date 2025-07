"Poziom na treningach jest bardzo wysoki. Jeśli któryś z zawodników nie jest na swoim najwyższym poziomie, od razu można zobaczyć różnicę w jakości. Oni to wiedzą, nie muszę nic mówić. Ale może to też być niebezpieczne. Bo kiedy widzą, że nie prezentują odpowiedniego poziomu, mogą starać się robić więcej, wyżej skakać itd. A to może być niebezpieczne, jeśli siatkarz nie jest w stu procentach zdrowy. To jedyna rzecz, o której myślimy - by wszyscy zawodnicy byli zdrowi. Co mi z zawodnika, który rozegra jeden mecz, a potem potrzebuje trzech dni przerwy? A my możemy rozegrać trzy spotkania w cztery dni. Dlatego sytuacja zdrowotna jest bardzo ważna i zdążymy przygotować siatkarzy, by grali na tym poziomie dwa, trzy dni z rzędu" - argumentuje Grbić.