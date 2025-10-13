Grbić stracił cierpliwość. Mówi wprost, co sądzi o Polakach. Twardo i dosadnie

W turnieju na Filipinach aż do fazy półfinałowej "Biało-Czerwoni" prezentowali znakomitą skuteczność. Oddali rywalom w sumie dwa sety. W starciu z Włochami byli jednak cieniem samych siebie. Porażka 0:3 okazała się wyjątkowo dotkliwym ciosem.

Sportowego bólu nie mogła ukoić wiktoria nad Czechami w meczu o trzecie miejsce (3:1). Nie ukrywali tego zawodnicy. Trenerzy starali się być dyplomatami, ale i oni z trudem tłumili rozgoryczenie.

Nikola Grbić nie kryje frustracji. "Jak się nie uda, w Polsce od razu każdy jest trenerem"

- Nigdy nikomu nie pokazuję, jak bardzo jestem rozczarowany, nie mówię o tym. Nie chodzę i nie oznajmiam, że potrzebuję pocieszenia. Wiedziałem, że po wszystkim, co się stało, mamy zadanie do wykonania, czyli zdobycie brązowego medalu. To był mój cel mimo że byłem załamany i czułem, jakby przejechała mnie ciężarówka. Nie miałem jednak czasu na żałobę - mówi w rozmowie z TVP Sport trener polskiej kadry, Nikola Grbić.

Nie odmawia rozmów z mediami, mimo że niemal w każdym wywiadzie przewijają się te same lub bardzo podobne wątki. Niektóre wyraźnie już nużą serbskiego szkoleniowca. Dotyczy to szczególnie dociekań, czy w trakcie turnieju można było podjąć bardziej trafne decyzje.

- Ulubionym sportem w Polsce jest to, że jak się nie uda, każdy od razu jest trenerem - nie kryje irytacji Grbić. - Wszyscy myślą, że powinno dać się szansę temu, temu i tamtemu. Łatwo o tym porozmawiać przy piwie, cappuccino czy czymkolwiek innym.

- Nie zmienia to faktu, że to ja podejmuję decyzję mając milion informacji. Prosto jest mówić po fakcie o tym, co mogliśmy zrobić. Podtrzymuję więc swoje wybory - dodaje stanowczo szef kadry.

Grbić pozostaje najbardziej utytułowanym selekcjonerem w historii polskiej siatkówki. Medal przywoził z każdej imprezy od momentu zatrudnienia w styczniu 2022 roku. Uzbierał już osiem krążków.

