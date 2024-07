Grbić skreślił kilku siatkarzy, PlusLiga "wkroczyła" do akcji. Jasny komunikat

Po drodze trener skreślił m.in. Jana Firleja , chociaż ten pokazywał się z dobrej strony i był upatrywany jako poważny konkurent Grzegorza Łomacza do rywalizacji o miano zmiennika Marcina Janusza. Już ta decyzja wywołała duże poruszenie, a o komentarz poproszono samego Grbicia . Trener wyjaśnił wówczas w rozmowie z TVP Sport, że za jego decyzją stały problemy Firleja z ciśnieniem. "Zbadaliśmy to, monitorowaliśmy. Wyniki nie były złe, ale wydawało się, że w tym szczególnym momencie Marcin Komenda da nam więc nieco więcej stabilności" - mówił.

Po finałach w Łodzi serbski szkoleniowiec odesłał do domu Marcina Komendę , a kwestią czasu było, kiedy poda do publicznej wiadomości nazwiska 13 siatkarzy, w tym jednego rezerwowego, którzy pojadą na igrzyska. W tym gronie ostatecznie zabrakło Bartosza Bednorza, Jakuba Popiwczaka oraz Karola Kłosa , a najgorętszą dyskusję wzbudził brak powołania dla pierwszego z wymienionych.

Nikola Grbić ogłosił powołania. Kibice rozpoczęli dyskusję

Temat powołań na najważniejszą imprezę czterolecia podchwycono na oficjalnym profilu PlusLigi na Instagramie . "Czytając Wasze komentarze to właśnie tej czwórki najbardziej będzie Wam brakowało w składzie reprezentacji Polski na igrzyska. Za kogo wstawilibyście tych czterech graczy PlusLigi?" - czytamy w poście, do którego dołączono zdjęcia Bartosza Bednorza, który od nowego sezonu zagra w Asseco Resovii Rzeszów, Jakuba Popiwczaka z Jastrzębskiego Węgla, Karola Butryna z CMC Warty Zawiercie oraz Jana Firleja z Projektu Warszawa.

Kibice nie przeszli obojętnie obok wpisu, a w komentarzach rozgorzała dyskusja. "Nie rozumiem jak można zabrać Kaczmarka i Śliwkę którzy cały sezon grali słabo i pół sezonu mieli kontuzje" - napisał jeden z internautów. "Moim zdaniem decyzja podjęta przez trenera obroni się tylko wtedy jak zdobędą medal. Taką decyzję cztery lata temu zrobiono z Kubiakiem. Po co Śliwka i Kaczmarek? Bednorz i Bołądz świetny sezon " - to z kolei opinia jednej z fanek siatkówki.