Grbić przed poważnym sprawdzianem. FIVB przeprasza za Włochów

Tamte spotkania były jednak głównie czasem testów zawodników i ustawień. Grbić niemal w każdym spotkaniu wystawiał odmienną szóstkę, sprawdził siedmiu debiutantów. Do Bolonii zabiera jednego. Karol Butryn okazał się jednym z największych wygranych pierwszego okresu pracy Serba i w wieku 29 lat zadebiutuje na międzynarodowym turnieju . Grbić zmienił dla niego swój pierwotny plan i zabrał do Włoch trzech atakujących zamiast dwóch.

Czas na trzeci medal? Jasny cel polskiej kadry w Bolonii

- To będzie pierwszy poważniejszy sprawdzian, który pokaże nam, w jakim miejscu jesteśmy. Chyba nikt z nas nie wyobraża sobie odpadnięcia w ćwierćfinale. Nie graliśmy całej Ligi Narodów po to, by tylko zakwalifikować się do turnieju w Bolonii. To nie był nasz cel. Chcielibyśmy wrócić stamtąd z medalem - przekonywał niedawno Tomasz Fornal, przyjmujący kadry.