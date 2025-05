Kiedy w 2022 roku Nikola Grbić obejmował reprezentację Polski siatkarzy, wówczas powierzył rolę kapitana kadry Bartoszowi Kurkowi. 36-latek pełni tę funkcję dokładnie od czerwca 2022 roku. Nardowy zespół pod jego przywództwem sięgnął w tym czasie m.in. mistrzostwo Europy, wicemistrzostwo olimpijskie i wicemistrzostwo świata, czy wygrywał Ligę Narodów. Bycie kapitanem kadry to wielka odpowiedzialność, o której sam Kurek wielokrotnie mówił i po trzech latach nasz atakujący zaczął mieć wątpliwości co do tego, czy dalej chce i powinien występować w tej roli. Reklama

Reklama Asy serwisowe w meczu Perugia - Halkbank. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Bartosz Kurek miał wątpliwości co do bycia kapitanem. Grbić wszystko ujawnił

Pod koniec kwietnia selekcjoner reprezentacji Polski rozmawiał z portalem Sport.pl i przekazał, że reprezentację Polski może w najbliższym czasie czekać zmiana na funkcji kapitana.

- Dla Bartka ta rola to zbyt duże obciążenie. Odbiera ją, jako wielką odpowiedzialność. Powiedział, że chciałby się bardziej skupić na tym, by być zawodnikiem. Nigdy nie prosiłem go, by na siebie tyle brał - powiedział wówczas Nikola Grbić, co można było wprost odbierać, jako rezygnację Kurka z tej roli.

- Jest świetnym przykładem dla młodych chłopaków i nie tylko dla nich. On jest jak drugi trener w szatni. Podoba mi się, że mamy bardzo podobny podgląd na to, jak grupa powinna funkcjonować i bardzo podobny system wartości. Zawsze miałem jego wsparcie przy wyjaśnianiu różnych spraw drużynie. Kiedy coś mówi, to reszta go słucha. Inni mają zaufanie, że robi to, co jest najlepsze dla zespołu. I to jest prawdziwe przywództwo - komplementował Serb lidera naszej reprezentacji.



Sam zainteresowany kilka dni później wskazał nawet kandydata, który mógłby go zastąpić. Bez wahania wskazał wówczas na Aleksandra Śliwkę. Ostatecznie w najbliższej przyszłości nie dojdzie do tak diametralnej zmiany, o czym poinformował sam selekcjoner. Reklama

Przełomowe informacje. Bartosz Kurek dalej będzie kapitanem siatkarskiej reprezentacji Polski

W ostatnim czasie w reprezentacji Polski doszło do kilku zmian. W powołaniach na ten sezon zabrakło nominacji m.in. dla Mateusza Bieńka i Pawłą Zatorskiego. Po igrzyskach olimpijskich w Paryżu w ogóle spekulowano, że Bartosz Kurek zakończy karierę w kadrze. Później doszły do tego wątpliwości zawodnika o byciu kapitanem, o których mówił Nikola Grbić. Jak się okazuje, do rewolucji na razie jeszcze nie dojdzie.

- Pojawiały się pewne spekulacje, bo Bartek nie chciał już mieć na sobie tej odpowiedzialności, był nią przytłoczony. Rozmawialiśmy jednak niedawno i zadeklarował, że jeśli nadal będę chciał, aby pełnił tę funkcję, to jest na nią gotowy - powiedział Nikola Grbić w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

Sezon reprezentacyjny w siatkówce rozpcznie się na początku czerwca. W dniach od 11 do 15 czerwca Biało-Czerwoni w chińskim Xi'an zagrają kolejno z Holandią, Japonią, Turcją oraz Serbią.

Bartosz Kurek / Marcin Golba/NurPhoto / AFP