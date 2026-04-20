Grbić pod ścianą. Trzęsienie ziemi w kadrze, to go w Polsce jeszcze nie spotkało

Wielokrotnie stan polskiej siatkówki reprezentacyjnej był powodem do dumy dla Polskiego Związku Piłki Siatkowej, selekcjonera i samego zespołu. Niejednokrotnie bowiem podnoszono argument, że Polacy mają tak wielu topowych zawodników, że byliby w stanie nie jedną, a dwie reprezentacje liczące się w walce o tytuł w kolejnych turniejach. Teraz jednak Nikola Grbić nie może mówić o takim komforcie.

Przed kilkoma dniami poznaliśmy listę zawodników powołanych przez selekcjonera reprezentacji Polski na sezon 2026. O ile oczywiście nie brakuje tam wielkich nazwisk, jak Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, czy Aleksander Śliwka, to lista wielkich nieobecnych obfituje w niemniej ważne postacie. I to już dla Nikoli Grbicia ogromny problem.

Marcin Janusz i Paweł Zatorski zdecydowali się niedawno zakończyć reprezentacyjną karierę. Nobert Huber, Bartosz Kurek, Łukasz Kaczmarek, Bartosz Bednorz poprosili selekojonera o odpoczynek z różnych względów osobistych, a Grzegorz Łomacz chociaż w wysokiej fomie, również nie będzie do dyspozycji Grbicia. Tak duże nazwiska i gracze z wielkim doświadczeniem w grze na najwyższym poziomie, do tej pory byli prawdziwym asem w talii Serba.

Przy niesamowicie długim sezonie, w którym Biało-czerwoni oczywiście rywalizować będą w Lidze Narodów, a dodatkowo czekają ich także mistrzostwa Europy, Nikola Grbić przyzwyczaił do tego, że w różnych momentach sezonu, decyduje sie na różnych zawodników - dając jednym czas na odpoczynek, a drugim szanse gry. Teraz jednak ten komfort znika.

W kadrze na najbliższe miesiące znalazło się wielu utalentowanych zawodników, którzy jednak stawiają swoje pierwsze kroki w kadrze lub mają za sobą dopiero początek tej pięknej podróży. W kluczowych momentach, będąc pod ścianą, selekcjoner mógł jednak wymieniać tych najlepszych, rotując jedynie największymi nazwiskami - bez utraty animuszu.

Teraz, w samej Lidze Narodów Biało-czerwoni walczyć będą w Chinach, Polsce, USA i ewentualnie znów w Chinach. Przy takich rozjazdach ekipie Grbicia przydałaby się rotacja i na pewno selekcjoner już ją planuje, ale będzie musiał liczyć się z dużymi ograniczeniami w tej kwestii. Nawet jeśli w poprzednich latach w reprezentacji nie mogli występować kolejni zawodnicy - z powodu np. kontuzji, to tak źle jeszcze nie było za kadencji Nikoli Grbicia.

Kadra serbskiego trenera przyzwyczaiła też kibiców do tego, że z każdej imprezy przywozi medal. I oby - pomimo wszystkich tych problemów - i tym razem tak się stało. Spotkania Ligi Narodów oraz mistrzostw Europy będą możliwe do obejrzenia na sportowych kanałach Polsatu.

