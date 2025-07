Grbić po porażce zaczął wymieniać nazwiska. Leon, Fornal, a to nie wszyscy

Polscy siatkarze w trakcie turnieju Ligi Narodów w Gdańsku mieli w końcu wkroczyć do gry z pełną mocą - przynajmniej jeśli chodzi o skład. Na początku sezonu trener Nikola Grbić oszczędzał bowiem kilku siatkarzy, zwłaszcza wicemistrzów olimpijskich z Paryża, by dać im odpocząć przed najważniejszymi momentami sezonu.

Jego plany nieco pokrzyżowały kontuzje ważnych zawodników drużyny. Wypadli Bartosz Kurek i Aleksander Śliwka , do kadry dopiero wróci Norbert Huber. Ale i tak w Gdańsku do drużyny dołączyli Wilfredo Leon, Tomasz Fornal, Jakub Kochanowski, Jakub Popiwczak i Bartłomiej Bołądź .

- Każdemu brakuje gry. Leon, Fornal, rozgrywający, bo nie grali nigdy na tym poziomie w reprezentacji . Dlatego myślę, że każdy zawodnik potrzebuje czasu. Nie tylko dla siebie, ale też, by szukać najlepszej formy z każdym swoim kolegą, połączenia z każdym rozgrywającym… To dużo rzeczy. Dlatego to jest proces, musimy mieć cierpliwość. Czasami nie jest łatwo, ale będziemy się starać, jak tylko możemy - zaznacza Grbić.

- Są rzeczy, które są normalne w życiu zawodnika, czasami musisz z nimi grać. Jeśli grasz i trenujesz na tym poziomie, i nic cię nie boli, to coś dziwnego. Kiedy wykonujesz każde ćwiczenie na swoim maksimum, musisz coś czuć: kolano, plecy… Dla mnie to normalne. Oczywiście nie mam tu na myśli kontuzji, jak było u Olka Śliwki - argumentuje Grbić.

- Nie martwię się w życiu dużo. Jeśli masz problem, który możesz rozwiązać, zrób to. A jeśli nie możesz go rozwiązać, nie ma czym się martwić. Wiem, że czasami nie liczy się to, jaka jest forma, a to, jak się czujesz. Ważne jest, czy jesteś pewien siebie, swoich kolegów, tego, co robimy. Przekonany, że możemy osiągnąć dobry wynik. Myślę, że wielu zawodników zaczyna to robić - zaznacza szkoleniowiec.