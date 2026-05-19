Grbić otrzymał odmowę, w Japonii poruszenie. Polski siatkarz już "wybrany"

W miniony weekend turniejem Final Four Ligi Mistrzów już definitywnie zakończył się siatkarski sezon klubowy 2025/2026. Był to ostatni akord całej kampanii, a najlepsi siatkarze mogą już powoli myśleć o zmaganiach reprezentacyjnych. Przez długi czas wydawało się, że wśród nich będzie Norbert Huber.

Środkowy Wolfdogs Nagoja w japońskiej SV.League spisywał się znakomicie, a w dojściu do półfinału mistrzostw kraju jego ekipie nie przeszkodziły nawet poważne kłopoty zdrowotne w trakcie sezonu. 27-latek zdążył jednak wrócić na boisko i miał spory wkład w osiągnięty wynik.

Z tego względu był przez długi czas "pewniakiem" do powołania na nadchodzącą kampanię reprezentacyjną. Mimo to dość nieoczekiwanie w dzień ogłoszeń nominowanych opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformował, że w narodowych barwach w 2026 roku go nie zobaczymy.

Dla "Biało-Czerwonych" bez dwóch zdań będzie to spora strata. Mimo pewnego bogactwa w kadrze na tej pozycji wicemistrz olimpijski z Paryża z pewnością wniósłby do ekipy wartość dodatnią - podobnie, jak robił to na japońskich boiskach.

Huber doceniony przez Japończyków. "Dziękuje wszystkim"

W końcu jak już wspomnieliśmy jego Wolfdogs Nagoja zameldowała się w półfinale mistrzostw, a ten był jednym z najlepszych siatkarzy całej drużyny. Co więcej, został wybrany najlepszym środkowym fazy zasadniczej całej ligi. We wtorek natomiast odbyła się oficjalna gala rozgrywek.

Podczas niej poznaliśmy popularny dream team, czyli drużynę marzeń rozgrywek. Huber został nominowany i znalazł się w gronie najlepszych. Co więcej, na scenie po otrzymaniu statuetki zabrał głos i w kilku słowach podsumował cały sezon.

- Dziękuje wszystkim kolegom z drużyny z Wolfgods Nagoja, a także wszystkim członkom sztabu szkoleniowego. Chciałbym również podziękować wszystkim sponsorom oraz fanom. [...] Miłego wieczoru - skwitował.

Teraz środkowego czeka najprawdopodobniej kilka tygodni wolnego. Po tym czasie najpewniej wróci do Japonii, gdzie rozpocznie przygotowania do następnego sezonu w barwach Wolfdogs Nagoja.

Norbert Huber (numer 99) Volleyball World

Norbert Huber nie zagra w tym sezonie u Nikoli Grbića

