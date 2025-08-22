Grbić ogłasza tuż przed MŚ, tego jeszcze nie było. Jasna wiadomość ws. Kurka

Już za tydzień reprezentacja Polski przystąpi do ostatniej fazy testów przed wylotem na tegoroczne mistrzostwa świata. W ostatnich dniach sierpnia "Biało-Czerwoni" wystąpią w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera, a 4 września zmierzą się jeszcze w towarzyskim meczu z Brazylią.

Później czeka nas już kulminacyjny moment obecnego sezonu reprezentacyjnego. Sezonu, który jest naznaczony przez wiele kontuzji kluczowych zawodników w układance trenera Nikoli Grbicia.

Sam Serb jednak stara się tym nie zamartwiać, przygotowując plan, który poprowadzi jego drużynę do złotego medalu na Filipinach. Choć jak zaznaczył w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onetem", nigdy wcześniej nie znalazł się w tak trudnej pod tym względem sytuacji.

- Staram się o tym nie myśleć. To, co się dzieje w tym sezonie, nigdy wcześniej nie miało miejsca aż na taką skalę. Mimo wszystko staramy się znajdować rozwiązania tej sytuacji. Mając kontuzjowanego Tomka Fornala na finał Ligi Narodów, sięgnęliśmy po złoto, wprowadzając zmiany w składzie - stwierdził selekcjoner "Biało-Czerwonych", podkreślając, że wysyp kontuzji to splot nieszczęśliwych zdarzeń, a nie problem wynikający ze złego doboru obciążeń treningowych.

Siatkówka. Nikola Grbić zabrał głos w sprawie Bartosza Kurka

Kłopoty zdrowotne nie ominęły w tym roku także kapitana reprezentacji Polski - Bartosza Kurka, który z powodu problemów z plecami nie wystąpił w rozgrywkach Ligi Narodów. Dość niespodziewanie w świetnym stylu zastąpił go jednak Kewin Sasak, który został objawieniem naszej kadry. Teraz obaj będą walczyć o miejsce w składzie. Trener Nikola Grbić został zapytany o to, czy już zdecydował, kto będzie jego pierwszym wyborem na mistrzostwach świata.

- Pewną wizję mam już w głowie, ale jak na razie Bartek musi jeszcze zgrywać się z rozgrywającymi. Dlatego podczas każdego treningu mocno rotuję. Co zajęcia Sasak i Kurek są w szóstce raz z Marcinem Komendą, a raz z Janem Firlejem. Chcę też sprawdzić, w jakim wariancie najlepiej będzie funkcjonować podwójna zmiana - zadeklarował nasz selekcjoner.

Zdradził przy tym, jak może wyglądać rotacja pomiędzy Bartoszem Kurkiem i Kewinem Sasakiem podczas Memoriału Wagnera.

- Może się tak zdarzyć, że podczas Memoriału Wagnera Bartek rozegra dwa mecze, a Kewin tylko jeden. Raczej nie planuję wystawić niegrających dotąd zawodników we wszystkich spotkaniach, bo nie dość, że po takiej przerwie byłoby to spore obciążenie, to jeszcze przez najbliższe dni zgrupowania w Zakopanem mamy naprawdę sporo pracy do wykonania. Dlatego w Krakowie nie będziemy jeszcze w najlepszej dyspozycji. To właśnie chcę podkreślić - wykorzystam Memoriał Wagnera jako etap przygotowań do mistrzostw świata. Nie przygotowuję szczytu formy na ten turniej towarzyski, tylko na mundial. Każdy dostanie szansę, ale cel na ten sezon mamy jeden - stwierdził.

Nikola Grbić: Dyspozycja na treningu nie ma znaczenia Polsat Sport Polsat Sport

Nikola Grbić zabrał głos w sprawie Bartosza Kurka Marcin Golba/NurPhotoAFP / screen Polsat Sport AFP

Bartosz Kurek Iwanczuk/Sport/REPORTER East News