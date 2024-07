Grbić odrzucił Bednorza, na jaw wychodzą kulisy. Wymowna reakcja siatkarza

Nikola Grbić na igrzyska w Paryżu może zabrać tylko 13 zawodników, przy czym jeden z nich będzie pełnił rolę rezerwowego i, jeśli żaden z jego kolegów nie odniesie kontuzji lub nie obniży poziomu na tyle, by trener chciał go skreślić, może w ogóle nie zagrać w turnieju olimpijskim.

Spekulowano, że funkcja rezerwowego przypadnie jednemu z pięciu obecnych w kadrze przyjmujących, np. Aleksandrowi Śliwce czy Kamilowi Semeniukowi, którzy odstawali poziomem od Wilfredo Leona, Tomasza Fornala, a nawet Bartosza Bednorza. Dość nieoczekiwanie serbski szkoleniowiec wybrał jednak Bartłomieja Bołądzia , który będzie "trzynastym" zawodnikiem w reprezentacji. Skreślił za to Bednorza , co wywołało olbrzymie poruszenie.

Nikola Grbić skreślił Bartosza Bednorza. Tak zareagował siatkarz

"Rozmawiałem z Bartkiem po niedzielnym treningu. Widziałem, jak jest rozbity moją decyzją i całkowicie go rozumiem - jego rozczarowanie i emocje, z jakimi się teraz mierzy. Nie miałby głowy do treningów. Wiem, że każdy z nich bardzo się wspierał i nigdy nie próbował wyglądać lepiej w moich oczach kosztem kolegi. Są profesjonalistami i dają od siebie to, co najlepsze" - wytłumaczył Grbić.