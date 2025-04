Grbić nie zamknął listy powołanych. Jest kolejne nazwisko, klub już się pochwalił

Coraz bardziej zbliżamy się do zakończenia sezonu klubowego w siatkówce, co oznacza, że niebawem do gry wkroczą kadry narodowe. W związku z tym Nikola Grbić ogłosił już szeroki skład "Biało-Czerwonych" na najbliższe miesiące. Jak się okazuje nie jest on zamknięty. Wczoraj Serb do treningów powołał Antoniego Kwasigrocha. Selekcjoner na tym nie poprzestał, bo w sobotnie popołudnie ukazało się nazwisko kolejnego zawodnika, który zawita do Spały. Chodzi o pierwszoligowca.