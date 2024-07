Grbić nie ukrywa przed igrzyskami, tego odradza siatkarzom. "Wiem, że to robią"

Wiem, że to robią i często im radzę, by tego unikali. Jeżeli wygramy mecz, to nie jest tak niebezpieczne, bo 99 procent komentarzy jest pozytywnych, w stylu: "Jesteście wielcy, super się was oglądało". Są wtedy najlepsi na świecie. Ale gdy nie zaprezentujemy się dobrze, albo niektórzy gracze zostają zmienieni, bo jestem niezadowolony z ich gry, to, nawet niezależnie od końcowego wyniku, taki siatkarz będzie czytał o sobie złe rzeczy. Mówię mu wtedy: "Nie rób tego, bo tego nie potrzebujesz. Do czego są ci potrzebne opinie, osób, które w ogóle ciebie nie znają?"

~ oznajmił szkoleniowiec na łamach "weszlo.com".