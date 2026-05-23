Grbić musiał uznać ich wyższość, nagle 25:12. Po chwili dramat siatkarza

Dokładnie w środę siatkarska reprezentacja Polski po ponad dwóch tygodniach treningów w Spale rozpoczęła na dobre sezon kadrowy 2026. Podopieczni Nikoli Grbicia na start turnieju towarzyskiego ulegli 2:3 Serbii, lecz dwa dni później cieszyli się z premierowego zwycięstwa, bowiem w katowickim Spodku pokonali 3:1 Ukrainę.

Obie wspomniane ekipy (rywale Polaków) po piątkowych meczach czekało jeszcze jedno spotkanie - bezpośrednie. To zapowiadało się na niezwykle ciekawe. Potwierdziło to kilka pierwszych punktów. Zarówno Serbowie, jak i Ukraińcy popełniali błędy, a do tego by "dobić" się do pola przeciwników potrzebowali kilku prób (5:5).

Z czasem nieco lepiej grali jednak zawodnicy trenera Cretu. Nie dość, że prezentowali bardzo dobre ataki, to dołożyli do tego kilka punktowych bloków. Dzięki temu wybudowali sobie czteropunktową przewagę i grali niezwykle pewnie (9:5). Po kilku chwilach gra toczyła się punkt za punkt, lecz to dalej premiowało Serbów (14:10).

W końcówce do głosu doszli Ukraińcy, którzy doprowadzili do remisu - było po 21. Przed decydującą fazą seta to właśnie oni mieli "swój" moment. Ostatecznie zespół Raula Lozano zwyciężył pierwszą partię 26:24, dzięki czemu byli bliżej zwycięstwa w tym meczu.

Nokaut w Katowicach. Serbowie nie pozostawili żadnych szans

Drugi set również zapowiadał ogromne emocje. Otóż ponownie obydwa zespoły rozpoczęły dość dobrze. Tablica wyników wskazywała remis 4:4, lecz z każdą chwilą obraz gry nieco się zmieniał - znów na korzyść Serbów. Dobrze na rozegraniu bawił się Nikola Jovović, natomiast Ukraińcy często spotykali się z blokiem.

Sprawa nie ulegała zmianie, a wręcz coraz śmielej i odważniej grał zespół Gheorghe Cretu. Efekt? Prowadzenie 9:6. Najlepsze było jednak jeszcze przed nimi. Od stanu 9:7 zdobyli aż 10 punktów z rzędu i wygrywali 19:7. Wydawało się, że ta odsłona spotkania jest już rozstrzygnięta.

I tak było. Pogromcy Polaków z Sosnowca wygrali seta 25:12 i doprowadzili do wyrównania.

Po nokaucie wielki powrót. Wystarczyły dwa sety

Następna partia od pierwszych punktów wyglądała zgoła inaczej niż poprzednie. Po solidnym "łomocie" kadra Lozano wreszcie zaczęła grać swoją siatkówkę. Byli zdecydowanie bardziej skuteczni i skupieni na dokładnej wystawie. Prowadzili 5:3, a po chwili 9:6. W międzyczasie (przy stanie 7:6) urazu nabawił się Ruslan Chervatiuk. Całe szczęście środkowy zdołał opuścić parkiet o własnych siłach.

Nasi wschodni sąsiedzi nie zamierzali się zatrzymywać i dalej regularnie zdobywali punkty. Na pochwałę zasługiwał duet przyjmujących, a szczególnie Yevhenii Kisiliuk (16:7). Bałkański zespół próbował odrobić straty, jednakże bezskutecznie (21:15). Na koniec seta tablica wyników wskazywała 25:16 dla Ukrainy.

Czwarta partia rozpoczęła się od prowadzenia Ukraińców. Było 4:0, a kilka chwil później 6:3. Sytuacja ulegała jednak drobnej zmianie, gdyż Serbowie wrócili do gry. I to niespodziewanie. Doprowadzili do wyrównania (8:8), a następnie walczyli z rywalami, jak równy z równym (11:11).

Na podopiecznych Raula Lozano nie zrobiło to wrażenia. Wyszli na dwupunktowe prowadzenie (13:11) i kontrolowali przebieg seta. W końcu gra punkt za punkt dawała im wygraną. W decydującą fazę spotkania z dwupunktowym prowadzeniem wchodzili Ukraińcy (21:19). Ci zachowali bufor i zwyciężyli 25:19.

W ten sposób wygrali całe spotkanie 3:1.

Siatkarze reprezentacji Ukrainy

Gheorghe Cretu, trener reprezentacji Serbii

Siatkarze reprezentacji Serbii





