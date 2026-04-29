Grbić łączony z nową pracą. Włosi zacierali ręce. Od razu nadeszła reakcja

Paweł Nowak

Po czterech latach pracy wyłącznie z polską kadrą Nikola Grbić pojawiły się szokujące informacje. Według medialnych doniesień Polski Związek Piłki Siatkowej wydał zgodę na łączenie pracy w klubie i z reprezentacją. Co więcej, pojawił się już zdecydowany kierunek. Szybko pojawiło się jednak sprostowanie. I to ze strony agenta szkoleniowca.

Siatkówka: Nikola Grbić zostanie nowym trenerem Modena Volley
Nikola GrbićMarcin GolbaAFP

Od 2022 roku Nikola Grbić jest trenerem siatkarskiej reprezentacji Polski. Od tamtego czasu nie prowadził żadnego klubu i był skupiony tylko na pracy z "Biało-Czerwonymi". Choć wielokrotnie w medialnej przestrzeni pojawiał się temat ewentualnego łączenia kadry i klubu, to do konkretów w jego przypadku nie dochodziło.

Umowa, jaka obowiązuje do 2028 roku z Serbem jasno określała, że na taki zabieg (pracę w reprezentacji i klubie) zgodę musiał wydać Polski Związek Piłki Siatkowej. Według informacji włoskiego portalu volleyball.it miało dojść do przełomu, a działacze w końcu się ugięli i dali trenerowi zielone światło na powrót do siatkówki klubowej.

Co więcej, w mediach pojawiły się już pierwsze szczegóły odnośnie potencjalnego miejsca pracy.

Zdaniem wspomnianego źródła Nikola Grbić miał być z kandydatów do objęcia Modena Volley - włoskiego giganta. Na stanowisku zastąpiłby Alberto Giulianiego, który od przyszłego sezonu będzie prowadził grecki Olympiakos Ateny. Co ciekawe, ze względu na rolę podwójnego menadżera (kadra i klub) Serba klub musiałby zapłacić 100 tysięcy euro.

Szybkie zaprzeczenie ze strony Grbicia. To było szybkie

Zaledwie kilka minut po całym ogłoszeniu w mediach społecznościowych pojawiało się sprostowanie ze strony agenta trenera, Georgesa Matijasevicia. Przekazał on, że Grbić nie został nowym trenerem Modeny, a także poinformował, że nie ma żadnych negocjacji w tej sprawie.

- Grbić nie jest nowym trenerem Modeny. Nie ma żadnych negocjacji - napisał.

W ten sposób wydaje się, że temat jest zamknięty, a Serb dalej będzie skupiony na pracy z siatkarzami reprezentacji Polski. Najbliższe zgrupowanie na dobre rozpocznie się 4 maja w Spale.

W nadchodzącym sezonie reprezentacyjnym Polacy będą grać w Lidze Narodów (turnieje w chińskim Linyi, Gliwicach oraz Chicago). Turniej finałowy z udziałem gospodarzy oraz siedmiu najlepszych ekip fazy zasadniczej odbędzie się w Ningbo (Chiny) na przełomie lipca i sierpnia (29 lipca - 2 sierpnia).

Następnie rozpoczną przygotowania do najważniejszej imprezy - mistrzostw Europy. Te rozpoczną się 9 września i potrwają przez 17 dni. Polscy siatkarze w grupie będą rywalizowali z Bułgarią, Macedonią Północną, Ukrainą, Portugalią oraz Izraelem.

Nikola GrbićMarcin GolbaAFP
Nikola GrbićArtur BarbarowskiPAP/East News
Nikola GrbićAndrzej IwańczukEast News
