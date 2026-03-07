Grbić konsultował, Świderski komentuje. To wkrótce czeka polskich siatkarzy

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Siatkówka tego lata się zmieni. W najważniejszych turniejach reprezentacyjnych, m.in. Lidze Narodów i mistrzostwach Europy, testowanych będzie szereg zmian w przepisach. Z jednej władze światowej siatkówki się jednak wycofały. - Akurat propozycja z libero od początku była dla mnie dosyć dziwna. Wiele zespołów zaczęłoby kombinować - ocenia Sebastian Świderski. Pozostałe zmiany osądza zaś jednoznacznie, wyznaczając jasny kierunek dla rozwoju siatkówki.

Sebastian Świderski w garniturze oraz Nikola Grbić w koszulce 'POLSKA' z mikrofonem na tle hali sportowej.
Sebastian Świderski i Nikola GrbićGrzegorz Wajda/REPORTER / screen Polsat SportReporter

Kiedy światło dzienne ujrzały zmiany w przepisach szykowane przez FIVB, czyli Międzynarodową Federację Piłki Siatkowej, zdecydowanie najwięcej kontrowersji wzbudziły chęci rewolucji na pozycji libero. Zgodnie z propozycją, miał on bowiem zyskać znacznie szersze uprawnienia.

Po zmianach mógłby wystawiać w każdej sytuacji na boisku. Także w takiej, w której dotąd nie mógł tego robić - czyli palcami ze swojej strefy ataku. W myśl obowiązujących przepisów w takiej sytuacji miał pozwolenie tylko na wystawę sposobem dolnym. A do tego jeden ze zgłoszonych do składu meczowego libero mógłby zagrywać zamiast wyznaczonego przez trenera siatkarza z innej pozycji.

- Akurat propozycja z libero od początku była dla mnie dosyć dziwna. Wiele zespołów zaczęłoby kombinować, nie byłoby klasycznego libero, w jego miejsce grałby rozgrywający, więc to dalsze kombinacje - ocenia Sebastian Świderski.

Zobacz również:

Polscy siatkarze w trakcie poprzednich MŚ w Polsce wywalczyli srebro
Reprezentacja siatkarzy

Duże wyzwanie przed Polską. Świderski wprost, tego jeszcze nie było

Damian Gołąb
Damian Gołąb

    W siatkówce idzie nowe. Ma być mniej zamieszania. Jasny głos z Polski

    Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej zapytany o ocenę zmian proponowanych przez FIVB, zaznacza, że w tej kwestii wypowiada się prywatnie, a nie jako prezes federacji. Poglądy zbieżne z jego opinią pojawiały się jednak w siatkarskim środowisku. Oprócz "przebierania" za libero rozgrywającego, umożliwienie zawodnikowi na libero zagrywania mogło wręcz wykreować nową pozycję: siatkarza wyspecjalizowanego w zagrywce.

    Ostatecznie akurat zmiany dotyczące libero nie zostały wprowadzone. Sporo innych zyskało jednak akceptację FIVB i nowe przepisy będą obowiązywać w czasie Ligi Narodów, mistrzostw kontynentalnych oraz mistrzostw świata do lat 17.

    Większość zmian osobiście uważam za dobre. Trochę wydłużą grę, uproszczą ją. A myślę, że trzeba to jak najbardziej upraszczać. Przede wszystkim po to, by kibic wiedział, dlaczego jest odgwizdany błąd. Żeby nie trzeba było tak długo czekać na decyzję
    wskazuje Świderski.

    Z tym związane będą na przykład nowe przepisy dotyczące challenge'u. Będzie można zgłaszać do sprawdzenia tylko sytuacje, które już w czasie akcji zostaną przez szkoleniowca zaznaczone na specjalnym tablecie. Do tego bezpośrednio po analizie powtórki trenerzy nie będą mogli prosić o przerwę. Gra ma być bardziej płynna.

    Zobacz również:

    Kamil Rychlicki (w środku) i Szymon Jakubiszak z ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle
    Ekstraklasa Mężczyzn

    Polski siatkarz z decydującym ciosem. Olbrzymie rozczarowanie rywali, katastrofa o krok

    Damian Gołąb
    Damian Gołąb

      Sebastian Świderski komentuje: "Więcej gry". Nikola Grbić maczał w tym palce

      Uproszczeniu ulegnie również przepis dotyczący ustawienia drużyny, która przyjmuje zagrywkę. Już ostatnia zmiana w tym zakresie przyniosła przełom, bo siatkarze mogli przemieszczać się w momencie podrzutu piłki przez serwującego rywala. Zgodnie z nowymi wytycznymi siatkarze będą mogli opuścić swoje nominalne pozycje już w momencie pierwszego ruchu zagrywającego przeciwnika.

      - Jest wiele czynników poprawiających i ułatwiających grę. Błąd ustawienia, który wynikał wcześniej po dotknięciu piłki… Było dużo zamieszania, kibice zastanawiali się, dlaczego to jest błąd, dlaczego nie. Myślę, że to kierunek na uproszczenie siatkówki i danie trochę więcej gry i funu kibicom - twierdzi Świderski.

      Szerzej o zmianach, jakie pojawią się w przepisach już za kilka miesięcy, pisaliśmy w tym artykule. Nowe zasady dotyczą m.in. limitu zmian, gwizdków sędziego czy lekkich ataków, tzw. kiwek.

      Z nowymi przepisami zmierzą się reprezentacje Polski prowadzone przez Stefano Lavariniego i Nikolę Grbicia. Ten drugi, selekcjoner męskiej kadry, miał zresztą wpływ na ostateczny kształt zmian, zasiada bowiem w komisji trenerskiej FIVB wybranej na lata 2024-2028.

      Pierwszym poligonem dla nowych przepisów będzie Liga Narodów. Rozgrywki kobiet ruszą 3 czerwca, mężczyźni rozpoczną rywalizację tydzień później.

      Zobacz również:

      Sebastian Świderski skomentował decyzję ws. Mikołaja Sawickiego
      Ekstraklasa Mężczyzn

      Zwrot ws. zawieszonego siatkarza. Prezes PZPS komentuje. "Cieszę się"

      Damian Gołąb
      Damian Gołąb
        Siatkarze w trakcie meczu w emocjonującym momencie na boisku oraz wyrazisty portret mężczyzny w garniturze i okularach, prawdopodobnie osoby powiązanej ze sportem, o poważnym wyrazie twarzy.
        Sebastian Świderski (po prawej) i polscy siatkarzeGrzegorz Wajda/volleyballworld.comEast News
        Mężczyzna w sportowej koszulce gestykuluje z zaangażowaniem, trzymając kartkę ze schematami i statystykami, wskazuje palcem na konkretne miejsce na dokumencie, wyrażając silne emocje.
        Nikola GrbićANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
        Od lewej: Nikola Grbić, Sebastian Świderski, Mateusz Bieniek i Marcin Janusz
        Od lewej: Nikola Grbić, Sebastian Świderski, Mateusz Bieniek i Marcin JanuszIwanczuk/Sport/REPORTERReporter
        Sebastian Świderski: Potrafimy organizować takie turnieje. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja