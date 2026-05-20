Grbić i Lavarini zdecydowali. Karty odkryte. Tak chcą walczyć o medale

Nieco ponad miesiąc temu Nikola Grbić oficjalnie ogłosił szeroką listę powołanych na sezon reprezentacyjny 2026. W gronie 38 zawodników znalazło się aż 12 debiutantów, którzy będą starali się przekonać do siebie szkoleniowca.

Przed Polakami seria meczów towarzyskich, które mają przygotować ich do rozgrywek Ligi Narodów. Grbić w środę (20 maja) ogłosił szeroką kadrę na te zmagania. Na liście znalazło się 30 nazwisk. "Biało - czerwoni" pierwszy turniej rozegrają w chińskim Linyi (10-14 czerwca), a ich rywalami oprócz gospodarzy będą Kubańczycy, Japończycy, Słoweńcy i Ukraińcy.

Później panowie zagrają w turniejach w Gliwicach oraz Chicago. Finałowy turniej zaplanowano w Ningbo (29 lipca - 2 sierpnia).

Szeroka kadra mężczyzn na Ligę Narodów 2026:

Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Bartosz Gomułka, Aliaksei Nasevich, Kewin Sasak

Przyjmujący: Bartosz Firszt, Tomasz Fornal, Michał Gierżot, Jakub Kiedos, Wilfredo Leon, Mikołaj Sawicki, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka, Bartosz Zych.

Środkowi: Mateusz Bieniek, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Bartłomiej Lemański, Jakub Majchrzak, Adrian Markiewicz, Jakub Nowak, Mateusz Poręba.

Rozgrywający: Marcel Bakaj, Jan Firlej, Marcin Komenda, Jakub Przybyłkowicz.

Libero: Jakub Ciunajtis, Bartosz Fijałek, Maksymilian Granieczny, Jakub Popiwczak.

O kolejny medal Ligi Narodów będą rywalizować także nasze panie. Selekcjoner Stefano Lavarini 23 kwietnia ogłosił szeroką kadrę na 2026 rok. Nie brakowało na niej niespodzianek. Teraz włoski szkoleniowiec musiał podać listę na rozgrywki Ligi Narodów.

Szeroka kadra kobiet na Ligę Narodów 2026:

Atakujące: Aleksandra Rasińska, Oliwia Sieradzka, Magdalena Stysiak, Julia Szczurowska.

Przyjmujące: Martyna Czyrniańska, Paulina Damaske, Monika Lampkowska, Martyna Łukasik, Natalia Murek, Natasza Ornoch, Julia Orzoł, Julita Piasecka, Weronika Szlagowska.

Środkowe: Natalia Dróżdż, Magdalena Jurczyk, Natalia Kecher, Maja Koput, Rozalia Moszyńska, Anna Obiała, Marta Orzyłowska, Sonia Stefanik.

Rozgrywające: Julia Bińczycka, Alicja Grabka, Gabriela Makarowska-Kulej, Nadia Siuda, Katarzyna Wenerska.

Libero: Klaudia Łyduch, Justyna Łysiak, Karolina Pancewicz, Aleksandra Szczygłowska.

Kobiety pierwszy turniej Ligi Narodów rozegrają w Nankinie w dniach 3-7 czerwca. Ich rywalkami będą Chinki, Czeszki, Belgijki, Serbki i Tajki.

Panie rywalizować następnie będą w Bangkoku oraz Osace. Turniej finałowy zaplanowano na 22-26 lipca w chińskim Makau.

Stefano Lavarini wybrał szeroką kadrę na Ligę Narodów 2026

Nikola Grbić wybrał szeroką kadrę na Ligę Narodów 2026

