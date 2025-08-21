Grbić dał wolne siatkarzowi, ten miał spore problemy. Mówił o tym już dawno temu

Wielkimi krokami zbliża się najważniejszy turniej aktualnie trwającego sezonu reprezentacyjnego, mistrzostwa świata. Na nieco ponad trzy tygodnie przed startem podopieczni Nikoli Grbicia szlifują formę podczas zgrupowania z Zakopanem, gdzie przebywa aktualnie 15 zawodników. Wciąż nie wiadomo jednak, którego z nich szkoleniowiec odeśle do domu.

Poza siatkarzami, którzy trenowali z kadrą podczas tego roku na mistrzostwach świata i opuścili już drużynę, na turnieju zabraknie kilku kluczowych graczy z poprzednich lat, w tym m.in. Łukasza Kaczmarka, wicemistrza olimpijskiego z Paryża. Ten otrzymał od Serba wolne lato i nie dostał powołania do reprezentacji.

Kaczmarek zdecydowanie był jednym z wyróżniających się zawodników podczas poprzedniego sezonu. Dobrze spisywał się także w biało-czerwonych barwach w 2024 roku. Jego forma była bardzo pozytywnym zaskoczeniem, szczególnie po przykrych wydarzeniach, jakie spotkały go jakiś czas temu. Atakujący zmagał się z depresją. O szczegółach opowiedział w 2024 roku w rozmowie z TVP Sport.

- Żyjemy w wymagających czasach, dlatego nawet jeśli jest trudno, to trzeba o tym mówić. To może dotrzeć do ludzi, którzy mają problemy, ale boją się poprosić o pomoc. Miałem to szczęście, że trafiłem na świetnego specjalistę, doktora Piotra Wierzbińskiego, który jest jednym z najlepszych, jak nie najlepszym, psychiatrą w naszym kraju. Świetnie prowadził mnie przez okres moich problemów i nadal mamy ze sobą kontakt - mówił.

Kaczmarek wprost ws. depresji. "Było okropnie"

31-latek opowiedział także, kiedy zdał sobie sprawę, z tego, że zmaga się z depresją. Jak stwierdził, przez pewien czas nic go nie cieszyło i nie miał ochoty na nawet wyjście z domu.

Kiedy byłem na samym dnie i nie miałem ochoty wyjść z domu. Nic mnie nie cieszyło, na nic nie miałem ochoty, wszystko przestało mi sprawiać przyjemność. Wiedziałem, że to moment, w którym muszę poprosić o pomoc, nie miałem innego wyjścia

Co więcej, podczas depresji schudł aż siedem kilo. Całe szczęście, finalnie zdołał dojść do siebie i pokonał tę wymagającą chorobę.

- Siedem kilo w dziesięć dni. To nierealne, ale jak się jest na dnie, nie ma się ochoty jeść, nie da się spać. Było okropnie ciężko, ale dzięki świetnemu specjaliście i najbliższym stanąłem na nogi - dodał.

Aktualnie Kaczmarek trenuje już z JSW Jastrzębskim Węglem do nadchodzącego sezonu. Jego klub w 1. kolejce kampanii 2025/2026 PlusLigi zmierzy się z Indykpolem AZS Olsztyn.

Stefano Lavarini: Mamy ogromną motywację oraz świadomość, że przeżyliśmy już trudne momenty Polsat Sport Polsat Sport

Łukasza Kaczmarka (z lewej) Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter

Nikola Grbić Oliwia Domanska East News

Siatkarze reprezentacji Polski podczas turnieju finałowego LN w Ningbo SUO XIANGLU AFP