Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn jest jednym z faworytów do wywalczenia złota olimpijskiego w Paryżu, a każdy inny wynik, niż zakończenie turnieju na podium, zostanie uznany za dużą niespodziankę. Kibice kadry prowadzonej przez Nikolę Grbicia mają jednak powody do zmartwień, ponieważ część reprezentantów boryka lub borykała się z problemami zdrowotnymi, na co w rozmowie z PAP zwrócił uwagę Sebastian Świderski. Prezes PZPS wyznał, że niepokoi go coś jeszcze.