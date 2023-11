Gorzkie słowa gwiazdora kadry. Polski mistrz ma już dość. Stracił całą radość z siatkówki

W mistrzostwach Europy wywalczyliśmy złoty medal. To był niesamowity sukces. Trzy dni po nim spotkaliśmy się w Spale na zgrupowaniu do turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk. Te ostatnie zmagania były walką z samymi sobą i przeciwnikami. Najsmutniejszym obrazkiem tego okresu było zwycięstwo z Holandią i to, że po nim nastąpiła ulga, a nie radość. Teoretycznie zrealizowaliśmy cel na sezon, a u nas nie było euforii, bo nie mieliśmy na nią sił. Pamiętam, że wróciliśmy wtedy do pokojów. Mogliśmy cieszyć się, świętować, ale tego nie zrobiliśmy. Powodem nie był kolejny mecz z Chinami o pietruszkę, ale to, że nie mieliśmy sił. Nasze organizmy były wycieńczone. To było dla mnie najbardziej przykre

~ powiedział Kaczmarek w rozmowie z "TVP Sport".