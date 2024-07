Reprezentacja Polski siatkarzy jeszcze kilka tygodni uważana była za murowanego faworyta do złotego medalu igrzysk olimpijskich w Paryżu. Nie mogło być inaczej, gdy spojrzy się na osiągnięcia naszej kadry pod wodzą Nikoli Grbicia. Z tym selekcjonerem bowiem Biało-Czerwoni z każdego możliwego turnieju wracali z jakimś medalem na szyjach. Trudno więc nie upatrywać w naszych siatkarzach pewniaków do jakiegoś medalu na tej imprezie. Ostatnie dni zasiały jednak spore ziarno niepewności.

Cud z USA. Polska odwróciła mecz z 0:2, eksperci zgodni

Wszystko wiąże się z turniejem w Gdańsku, który na całe szczęście był tylko rywalizacją towarzyską. Na otwarcie dowiedzieliśmy się, że w Trójmieście nie pojawią się Serbowie, którzy mieli problem z dotarciem do Polski przez awarię systemów informatycznych. Następnie Polacy przegrali 2:3 po zaciętym spotkaniu z Japonią, a dzień później przyszło nam się mierzyć z USA , które przez cały sezon szykowało formę na igrzyska i nie było to zbyt miłe spotkanie dla naszej kadry. Pierwsze dwa sety przegraliśmy w fatalnym stylu, a później wszystko się nagle odwróciło i zmieniła się także narracja ekspertów, choć problemów nie brakuje.

"Mam wrażenie że Grbić dobrze wie gdzie popełnił błąd Tylko że jest już za późno żeby się z tego wycofać Pozostaje wiara w swoich, ale nie ma ku niej podstaw poza mitycznym graniem ciężkich meczów A 2. kwestia to to, że 1/2 zmiany personalne nic by nie zmieniły" - dodał chwilę później.

"No i co? Było fatalnie Przepchnęliśny paździerzowego seta, zawinęliśmy Amerykańców do kwadratu, przebudził się Semen, który finiszował w doskonałym stylu i WYGRYWAMY. Drukowanymi bo pomimo oczy kąpieli to słowo klucz. Brawo" - ocenił na koniec Gałązka.