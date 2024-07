Gorąco wokół ceremonii otwarcia igrzysk. Zdecydowany głos polskich siatkarzy

Świat wstrzymał oddech, polscy siatkarze także. Ceremonia okiem Orłów Grbicia

Francja chciała zrobić wszystko, aby w stulecie pierwszych paryskich igrzysk , impreza odbiła się bardzo głośnym echem. I nie zawiedli się, o widowisku rozciągającym się na długości sześciu kilometrów wzdłuż nurtu Sekwany, rozprawia cały świat . Jak to w tego typu przypadkach bywa, rozstrzał opinii jest potężny, niektórzy zachwycają się spektaklem, który jak nic innego wcześniej wbiło ich w fotel i przecierali oczy z zachwytu, zaś inni zaczęli punktować gospodarzy. Choćby za to, że niektórymi elementami obrazili ich uczucia religijne.

Marcin Janusz po tym, jak przyznał Interii, że z pozycji debiutanta olimpijskiego serce najmocniej zabiło mu pierwszego dnia w wiosce, gdy zdał sobie sprawę, że przebywa w grupie elitarnych sportowców wszystkich dyscyplin z całego świata ("Wszyscy naprawdę musieli całe życie pracować, żeby znaleźć się w tym miejscu, to coś niesamowitego" - powiedział), sam z siebie płynnie nawiązał do piątkowych wydarzeń w otoczeniu wieży Eiffla.

Aleksander Śliwka: Przepiękna ceremonia, to zapowiada wspaniałe igrzyska

- Ceremonia była przepiękna i nietypowa, ponieważ nie na stadionie, tylko rozgrywała się w mieście. Z wielkimi emocjami czekaliśmy na to, kto zapali znicz olimpijski, jak to zostanie rozegrane i jak będzie wyglądało. Dochodziły do nas jakieś głosy, ale naprawdę byliśmy tego bardzo ciekawi. Długo przyszło nam czekać, ale naprawdę finisz był świetny. I myślę, że takie rozpoczęcie zapowiada naprawdę wspaniałe igrzyska - podkreślił wracający do wysokiej formy przyjmujący.