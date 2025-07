Artur Gac, Interia: Czy wy sami znajdujecie wytłumaczenie tego, co stało się w końcówce czwartego seta meczu z Kubą, czy też sami jesteście w szoku?

Kewin Sasak, atakujący reprezentacji Polski: - Trzeba zacząć od tego, że to jest sport. Reprezentacja Kuby grała do samego końca i ostatecznie wygrała to spotkanie. Wydawałoby się, że wszystko mieliśmy pod kontrolą, ale kilka niefortunnych zdarzeń, a też ich bardzo dobra gra w bloku i obronie, jak również skończenie niesamowitej piłki blok-aut sprawiło, że grając punkt za punkt, doprowadzili do wyrównania.

Co po meczu działo się w szatni, gdzie szybko zgrupował was trener Nikola Grbić?

- Wydaje mi się, że nie ma tutaj co tego komentować.

Ale było gorąco?

- To była po prostu rozmowa trenera z zawodnikami. I tak bym to zostawił.

Co z twojej perspektywy w tym meczu najsłabiej funkcjonowało? Z czym mieliście największy kłopot?

- Wydaje mi się, że nasza zagrywka nie funkcjonowała tak, jak powinna i tak, jak jesteśmy do niej zdolni. Jednak czasami znaczenie ma dyspozycja dnia, reprezentacja Kuby zagrała niesamowite spotkanie. Bardzo ciężko było ich zablokować, bo był to mocny, wysoki i bardzo ofensywny zespół. A uważam, że gdyby po naszej stronie zagrywka funkcjonowała jeszcze lepiej, to bylibyśmy w stanie odrzucić ich od siatki. Przy czym nawet jeśli udawało nam się to robić, to prezentowali bardzo dobry atak, który ciężko było nam zatrzymać.

Rozróżniasz porażki, że akurat doznana w ten sposób, przy wysokim prowadzeniu, jest tym trudniejsza do przetrawienia?

- Sądzę, że nie ma czegoś takiego. To jest sport. My w tym meczu nie prezentowaliśmy topowej formy, a reprezentacja Kuby grała bardzo dobrze i zasłużenie wygrała to spotkanie. Oczywiście szkoda, że tak naprawdę mając w końcówce kilkupunktową przewagę, nie udało nam się tego zakończyć i doprowadzić do tie-breaku. Brawa dla nich, zagrali niesamowicie.

Po takim spotkaniu dzień przerwy, w rytmie meczowym, to błogosławieństwo czy przekleństwo?

- Moim zdaniem to dobrze. Dzień wolny od meczu, ale nie wolny od pracy. Mamy czas do przeanalizowania i zresetowania się przed kolejnym spotkaniem. Myślę, że w takich turniejach grać kilka meczów z rzędu nie jest łatwe, więc ja jestem zadowolony, jak układa się terminarz.

Nikola Grbić w meczu z Kubą robił bardzo dużo zmian i rotacji, graliście w różnych konfiguracjach. Paradoksalnie to chyba nie "zażarło". Czy też tak to oceniasz?

- Nie wiem, jest mi ciężko się do tego odnieść. Myślę, że trener wie, co robi. I ma do tego predyspozycje, zna się na swojej robocie, więc nie możemy trenera jakoś krytykować.

Ale te zmiany wam nie pomagały?

- Myślę, że po prostu to nie był nasz dzień. Dyspozycja w tym konkretnym momencie miała znaczenie. Szkoda, że akurat na spotkaniu z takim rywalem, ale z drugiej strony to mecz na turnieju. Gorzej, gdyby taki występ przydarzył się nam już w fazie pucharowej. Musimy się zresetować i z chłodną głową przystąpić do kolejnego spotkania. Porażki się zdarzają. Okay, zdajemy sobie sprawę, że może nie w takim stylu, ale...

Brak Aleksandra Śliwki ma spore przełożenie na wasze systemy gry?

- Myślę, że na pewno strata takiego topowego zawodnika w kontekście drużynowym boli, jednak kontuzja to coś losowo. Wierzę, że gdyby Olek był, toby nam pomógł doświadczeniem i umiejętnościami. Jednak musimy przystosować się do tego, że w tym okresie go nie ma i wyjść dalej na każdy mecz z tym, co mamy. A mamy, myślę, bardzo dużo dobrego pod względem sportowym.

- Myślę, że po prostu to nie był nas dzień. Dyspozycja w tym konkretnym momencie miała znaczenie. Szkoda, że akurat na spotkaniu z takim rywalem, ale z drugiej strony to mecz na turnieju. Gorzej, gdyby taki występ przydarzył się nam już w fazie pucharowej

Granie w Gdańsku, przed tą publicznością, to dla ciebie pewnie wyjątkowe doznanie?

- Oczywiście, że tak. Bardzo się cieszę i bardzo miło jest mi tutaj wracać. Spędziłem tu dość sporo czasu, ale granie przed publicznością kadrową to jeszcze coś innego. Nie mogę doczekać się kolejnych meczów.

Rozmawiał i notował Artur Gac, Gdańsk

Tomasz Fornal: Taki jest sport, ale uważam, że zawiedliśmy w czwartym secie. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Kewin Sasak volleyballworld.com materiały prasowe

Kewin Sasak (z lewej) Adam War¿awa PAP

Kewin Sasak Adam War¿awa PAP