Godziny do meczu polskich siatkarzy, a tu taki cios. Grbić musi zmieniać plany

Początek tegorocznej Ligi Narodów miał być dla Nikoli Grbicia przeglądem kadr. Selekcjoner, który jeszcze przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu przedłużył kontrakt na kolejny cykl olimpijski, chciał bliżej przyjrzeć się najbardziej utalentowanym polskim zawodnikom. Dlatego powołał do kadry kilku siatkarzy z potencjałem, którzy utknęli w rezerwie klubów PlusLigi , a nawet jednego zawodnika bez debiutu w elicie - środkowego Jakuba Nowaka .

Z tego poligonu doświadczalnego kadra wychodzi jednak mocna. Przemeblowany skład wygrał sześć spotkań, a w drugim tygodniu rozgrywek postawił się najmocniejszemu zestawieniu Włochów i urwał seta rozpędzonej Brazylii. Efektem jest drugie miejsce w tabeli rozgrywek i właściwie pewny awans do fazy finałowej.

Kwalifikację do najlepszej ósemki, która zagra za dwa tygodnie o medale Ligi Narodów w Chinach, "Biało-Czerwoni" mają przypieczętować w Gdańsku. W Ergo Arenie czekają ich cztery mecze, w których Grbić w końcu miał skorzystać z najmocniejszego składu - poza Norbertem Huberem , który planował dołączenie do kadry przed mistrzostwami świata z powodu zabiegu przegrody nosowej.

Te plany już kilka dni temu zniweczyły problemy Bartosza Kurka z plecami . Atakujący również będzie walczyć z czasem, by wrócić na mistrzostwa świata. Grbić w jego miejsce kapitanem uczynił Aleksandra Śliwkę , ale tuż przed startem turnieju przyszedł kolejny cios. Przyjmujący doznał kontuzji stopy na treningu dzień przed inauguracją turnieju i w Gdańsku nie zagra.

Grbić będzie więc musiał wybrać kolejnego "awaryjnego" kapitana, już trzeciego w tym sezonie - na początku Ligi Narodów Kurka zastępował w tej roli Rafał Szymura, którego zresztą później również wyeliminowała kontuzja. Nie w pełni sił jest też kolejny przyjmujący Bartosz Bednorz . Grbiciowi pozostaje co prawda czterech zawodników z tej pozycji, w tym robiący furorę w tym sezonie Artur Szalpuk , ale jednak Śliwka od lat był filarem drużyny prowadzonej przez Serba.

Do gry wraca za to kilku innych wicemistrzów olimpijskich. Kibice w Gdańsku zobaczą na żywo Wilfredo Leona, Tomasza Fornala i Jakuba Kochanowskiego. Pierwszy oficjalny mecz w sezonie reprezentacyjnym rozegra również libero Jakub Popiwczak, który ma być w tym sezonie podstawowym zawodnikiem kadry. Do tego w składzie są 20-latkowie, którzy kapitalnie wykorzystali szansę na początku sezonu - wspomniany Nowak i libero Maksymilian Granieczny.