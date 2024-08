Godziny do meczu, a tu takie wieści ws. Bartosza Kurka. Możliwa sensacyjna decyzja

Finałowy bój z Francją już na pewno zapisze się w historii naszej siatkówki. Niewykluczone, że do jego rangi dojdzie jeszcze jeden, wyjątkowy aspekt. Może to być bowiem ostatnie spotkanie w barwach reprezentacji Polski jej absolutnej legendy - Bartosza Kurka .

Siatkówka: Polska - Francja. Zaskakująca wiadomość ws. Bartosza Kurka

Wspomniał o tym były kapitan reprezentacji Polski - Michał Kubiak zapytany o to, co powiedziałby Bartoszowi Kurkowi przed rozpoczęciem sobotniego meczu.

Powiedziałbym mu, żeby był spokojny i robił to, co robi najlepiej. Żeby zagrał ten ostatni mecz w karierze reprezentacyjnej - tak podejrzewam, nie mam żadnych przecieków - tak, żeby mógł dobrze go wspominać i schodził ze sceny jako niepokonany

A dzieląc się swoimi przedmeczowymi odczuciami, dodał: - Nie jest to moment na to, żeby się trzęsły ręce. Chłopaki muszą być skoncentrowani na tym, co przed nimi. Medal srebrny jest fajny, ale gdybyśmy byli w antycznym Rzymie i ta ostatnia walka byłaby przegrana, to wszyscy by zginęli. Medal złoty jest najważniejszy. O złotych medalistach się najbardziej pamięta i myślę, że chłopaki mają to na uwadze.