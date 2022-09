Głośny powrót do kadry? "Moim zdaniem to nie jest temat zamknięty"

Fabian Drzyzga może wrócić do kadry?

Wielu ekspertów zaczęło już wątpić w ewentualny powrót zawodnika Resovii do reprezentacji, ale zdaniem byłego wybitnego rozgrywającego - Pawła Zagumnego - temat Drzyzgi w kadrze Nikoli Grbicia wcale nie jest przesądzony.

- Moim zdaniem to nie jest temat zamknięty. Jeśli Fabian da sygnał, że zasługuje na bycie liderem w kadrze, to musi pokazywać to przez cały rok. Ostatnie dwa sezony w jego wykonaniu nie były najlepsze. Nie błyszczał na ligowych parkietach - powiedział Zagumny na łamach "Przeglądu Sportowego".