Głośno o siatkarskim talencie z Polski. To już oficjalne, wybrał Francję

Talent Wojciecha Gajka w ostatnich miesiącach błyszczy coraz mocniej. Przed rokiem ze świetnej strony pokazał się na mistrzostwach świata do lat 21. Potem zdecydował się na wyjazd z kraju, gdzie szkolił się w Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla - postawił na Stany Zjednoczone i Long Beach State University.

Po drugiej stronie Atlantyku radzi sobie świetnie. Zdobył 33 punkty w finale konferencji Wielki Zachód, zwycięskim dla jego drużyny. Dobrze spisał się także w ćwierćfinale mistrzostw kraju. Już jednak wiadomo, że nie zagrzej na dłużej miejsca w USA.

Potwierdziły się doniesienia ws. polskiego siatkarza. Francuzi ogłaszają

We wtorek oficjalnie potwierdziły się doniesienia, które łączyły Gajka z powrotem do Europy. Pozyskanie polskiego siatkarza na najbliższy sezon właśnie ogłosił Plessis Robinson Volley Ball, klub z ligi francuskiej, który zakończył fazę zasadniczą w tych rozgrywkach na siódmym miejscu.

"Ten 20-letni polski atakujący powraca do gry w szczytowej formie po tym, jak został wybrany Zawodnikiem Tygodnia AVCA z Long Beach. Poprowadził swoją drużynę do mistrzostwa Big West, wygrywając 3:2 z Hawajami, gdzie został również wybrany MVP meczu i całego turnieju" - chwali się swoim nowym nabytkiem francuski klub.

Wojciech Gajek przyszłością reprezentacji Polski? Nikola Grbić już go dostrzegł

Francuzi zaznaczają, że Gajek został powołany do składu seniorskiej reprezentacji Polski na ten sezon. Umiejętności 20-letniego siatkarza docenił Nikola Grbić, który będzie na nowo układać reprezentacyjny atak bez Bartosza Kurka. W tym sezonie doświadczony atakujący i w ostatnich sezonach kapitan reprezentacji robi sobie bowiem przerwę od gry w kadrze.

Pod jego nieobecność Grbić powołał mieszankę doświadczonych i młodszych zawodników. Na liście są: Kewin Sasak, Bartłomiej Bołądź, Alaksiej Nasewicz, Dawid Dulski i Bartosz Gomułka. Gajek jest najmłodszym atakującym, który dostał zaproszenie od selekcjonera. Na tym nie koniec, bo utalentowany siatkarz jest też w szerokim składzie reprezentacji Polski do lat 22, którą Piotr Graban będzie przygotowywać do mistrzostw Europy.

Część jego przyszłych kolegów z seniorskiej kadry już trenuje w Spale, ale Gajek pojawi się tam później. Na razie bowiem czekają go półfinały mistrzostw USA, w których ponownie zmierzy się z ekipą z Hawajów.

Wojciech Gajek (z nr 24.) w reprezentacji Polski U21 volleyballworld.com materiały prasowe

Wojciech Gajek (z lewej) w barwach reprezentacji Polski volleyballworld.com materiały prasowe

Wojciech Gajek błyszczał podczas mistrzostw świata do lat 21 w 2025 roku volleyballworld.com materiały prasowe

