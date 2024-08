Głośno o decyzji po meczu Polaków. Duże kontrowersje, eksperci są zgodni

Przebieg finałowego meczu turnieju olimpijskiego był dużym rozczarowaniem dla polskich kibiców, którzy po tym, jak "Biało-Czerwoni" w efektownym stylu odwrócili losy półfinału z Amerykanami, zapewne oczekiwali, że podopieczni Nikoli Grbicia pójdą za ciosem, postawią się Francuzom i ponownie stworzą niezapomniane widowisko. Niestety, "Trójkolorowi" rozbili naszych siatkarzy w trzech setach i mogli świętować obronę tytułu przed własną publicznością. Reklama

Patrząc na przebieg turnieju staje się jednak jasne, że srebro igrzysk w Paryżu i tak jest olbrzymim sukcesem. Polska kadra zmagała się bowiem z poważnymi problemami zdrowotnymi - najpierw uraz wykluczył z gry Mateusza Bieńka, później kontuzje dotknęły Pawła Zatorskiego i Marcina Janusza. Na te niefortunne wydarzenia po finale zwrócił uwagę Nikola Grbić.

"Nie jestem głupi, wiem, jak wielki to sukces. Ale w tym momencie jestem rozczarowany. Jestem rozczarowany, bo mieliśmy pecha. Dotknęło nas tyle kontuzji w ważnych momentach... To oczywiście nie jest usprawiedliwienie, bo nie było nim w czasie meczu z USA, kiedy to się stało. Ale powtórzyć coś takiego dwa razy z rzędu, na takim poziomie, w tak ważnym turnieju, to niemal niemożliwe" - mówił.

Francuzi wygrali jednak całkowicie zasłużenie i zostali wyróżnieni również indywidualnie. W "drużynie marzeń" turnieju olimpijskiego znalazło się jednak aż pięciu "Trójkolorowych" , co nie spodobało się wielu kibicom, oburzonych brakiem statuetki m.in. dla Wilfredo Leona. Duże emocje wzbudziło także przyznanie tytułu MVP Earvinowi N'Gapethowi. Reklama

Dyskusja na temat francuskiej gwiazdy toczyła się m.in. w programie Polsatu Sport #7Strefa. To tam były siatkarz reprezentacji Polski Robert Prygiel przyznał, że on nie przyznałby takiego tytułu N'Gapethowi. W zamian wyróżniłby Trevora Clevenot.

"To, jaki turniej zagrał, było dla mnie ogromną sensacją i niespodzianką. Zdecydowanie najlepszy zawodnik Francuzów w przebiegu całego turnieju. Jeśli wybieramy MVP z najlepszej drużyny, to według mnie właśnie on był najlepszym zawodnikiem" - dodał.

Piotra Gruszkę zapytano z kolei, czy w ogóle dałby N'Gapetha do "drużyny marzeń". "Patrząc na cały turniej, to niekoniecznie. W niektórych spotkaniach zastanawialiśmy się, dlaczego on tak długo gra w szóstce" - wypalił były kapitan reprezentacji.

Utytułowany zawodnik dodał, powołując się na rozmowy z obecnym w Paryżu dziennikarzem Marcinem Lepą, że zdaniem Francuzów, jeśli "Francja chce wygrać coś dużego, to N'Gapeth musi grać". Zgodził się z tym prowadzący studio Marek Magiera, który zauważył, że utytułowany przyjmujący podczas turnieju "ciągle skupiał na sobie uwagę". Reklama

Wchodził w interakcje z przeciwnikiem, z publicznością, wszystko działo się wokół niego. Trevor Clevenot i Jean Patry mogli spokojnie robić swoje. A Patry w finale był genialny, chociaż początek turnieju wcale na to nie wskazywał ~ stwierdził.

