Reprezentacja Polski w poprzednim roku triumfowała w rozgrywkach Ligi Narodów, pokonując w wielkim finale urzędujących mistrzów świata z Włoch 3:0. Obecną edycję zmagań podopieczni trenera Nikoli Grbicia zainaugurowali udanym występem w fazie zasadniczej, zajmując drugie miejsce w tabeli, tuż za niepokonanymi dotąd Japończykami.

"Biało-Czerwoni" przebywają już w Chinach, szykując się do walki o obronę tytułu. Swój udział w fazie play-off polscy siatkarze zainaugurują czwartkowym meczem ćwierćfinałowym z Ukrainą.

Trenerem naszych wschodnich sąsiadów jest zapewne dobrze znany sporej części polskich kibiców Raul Lozano. Argentyńczyk w latach 2005-08 prowadził naszą drużynę narodową, którą teraz będzie próbował zatrzymać.

Liga Narodów. Trener Ukrainy o reprezentacji Polski. Nie kryje pochwał

69-latek ma jednak świadomość, że jego zawodników czeka niezwykle trudne zadanie. O jego skali opowiedział w wywiadzie dla portalu Sport.ua, jednoznacznie wypowiadając się na temat reprezentacji Polski.

Ta drużyna jest aktualnym mistrzem Ligi Narodów w siatkówce, zajmuje pierwsze miejsce w rankingu FIVB i od dwóch dekad należy do światowej czołówki. Dlatego Polska jest faworytem w meczu z Ukrainą

I dodał: - Moja drużyna będzie musiała zagrać bardzo dobrze, na granicy swoich możliwości, aby mieć szansę w tym spotkaniu. Takie mecze są bardzo pouczające. Chciałbym, aby moja drużyna pokazała sto procent swoich możliwości i zobaczymy, kto wypadnie w lepszy sposób. W siatkówce zawsze wygrywa ta drużyna, która gra najlepiej.

Raul Lozano został także zapytany o to, którego z polskich siatkarzy chciałby wyróżnić. - Wszyscy z 20 polskich siatkarzy są bardzo utalentowani. Dzisiaj mają do wyboru kilka wariantów ustawienia. Mają bardzo wyrównany skład - odpowiedział nieco wymijająco.

Jeśli reprezentacja Polski pokona w czwartek Ukrainę, w sobotę 1 sierpnia rozegra półfinał, a następnego dnia mecz o medal. Czy ponownie będzie to wielki finał? O tym przekonamy się już niebawem.

Raul Lozano z czasów selekcjonerskiej pieczy nad kadrą polskich siatkarzy KIMIMASA MAYAMA AFP

Tomasz Fornal Grzegorz Wajda East News





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