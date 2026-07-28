Głos z Ukrainy. Już dawno opuścił nasz kraj. Teraz tak nazwał Polaków

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Reprezentacja Polski w siatkówce może już odliczać dni do decydujących starć w tegorocznych rozgrywkach Ligi Narodów. W czwartek nasi obrońcy tytułu zmierzą się w ćwierćfinale z Ukrainą, którą prowadzi były trener "Biało-Czerwonych" - Raul Lozano. Argentyńczyk tuż przed spotkaniem zabrał głos na temat polskiej kadry, wyrażając jednoznaczną opinię. 69-latek nie ma wątpliwości, jak trudne zadanie czeka przed jego drużyną.

Tomasz Fornal w stroju reprezentacji Polski obok selekcjonera Ukrainy Raula Lozano w hali sportowej.
Na zdjęciu reprezentant Polski Tomasz Fornal oraz selekcjoner Ukrainy Raul LozanoMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Reprezentacja Polski w poprzednim roku triumfowała w rozgrywkach Ligi Narodów, pokonując w wielkim finale urzędujących mistrzów świata z Włoch 3:0. Obecną edycję zmagań podopieczni trenera Nikoli Grbicia zainaugurowali udanym występem w fazie zasadniczej, zajmując drugie miejsce w tabeli, tuż za niepokonanymi dotąd Japończykami.

"Biało-Czerwoni" przebywają już w Chinach, szykując się do walki o obronę tytułu. Swój udział w fazie play-off polscy siatkarze zainaugurują czwartkowym meczem ćwierćfinałowym z Ukrainą.

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Trenerem naszych wschodnich sąsiadów jest zapewne dobrze znany sporej części polskich kibiców Raul Lozano. Argentyńczyk w latach 2005-08 prowadził naszą drużynę narodową, którą teraz będzie próbował zatrzymać.

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69-latek ma jednak świadomość, że jego zawodników czeka niezwykle trudne zadanie. O jego skali opowiedział w wywiadzie dla portalu Sport.ua, jednoznacznie wypowiadając się na temat reprezentacji Polski.

Ta drużyna jest aktualnym mistrzem Ligi Narodów w siatkówce, zajmuje pierwsze miejsce w rankingu FIVB i od dwóch dekad należy do światowej czołówki. Dlatego Polska jest faworytem w meczu z Ukrainą
obwieścił wszem i wobec Raul Lozano

I dodał: - Moja drużyna będzie musiała zagrać bardzo dobrze, na granicy swoich możliwości, aby mieć szansę w tym spotkaniu. Takie mecze są bardzo pouczające. Chciałbym, aby moja drużyna pokazała sto procent swoich możliwości i zobaczymy, kto wypadnie w lepszy sposób. W siatkówce zawsze wygrywa ta drużyna, która gra najlepiej.

Raul Lozano został także zapytany o to, którego z polskich siatkarzy chciałby wyróżnić. - Wszyscy z 20 polskich siatkarzy są bardzo utalentowani. Dzisiaj mają do wyboru kilka wariantów ustawienia. Mają bardzo wyrównany skład - odpowiedział nieco wymijająco.

Jeśli reprezentacja Polski pokona w czwartek Ukrainę, w sobotę 1 sierpnia rozegra półfinał, a następnego dnia mecz o medal. Czy ponownie będzie to wielki finał? O tym przekonamy się już niebawem.

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