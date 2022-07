Frustracja polskich siatkarzy. Najsłabszy set od ośmiu lat

Po meczu z Amerykanami sami reprezentanci Polski przyznali, że rywale byli tego dnia lepsi. Niepokoić może to, jak duża różnica dzieliła oba zespoły . Mimo że w pierwszych dwóch setach rywale wygrali nieznacznie, trudno uznać, by mistrzowie świata prezentowali się w nich dobrze .

Przyjęcie znów szwankowało. Amerykanie poradzili sobie lepiej

Rezerwowi nie pomogli. A niektórzy nawet nie dostali szansy

W meczu z Amerykanami zmianę było widać również w podejściu do meczu samego selekcjonera. Serb na co dzień imponuje spokojem. Tym razem próbował wstrząsnąć drużyną, w czasie jednej z przerw krzyczał na zawodników w stylu poprzednika, czyli Vitala Heynena . Nie udało się odmienić w ten sposób przebiegu spotkania, choć siatkarze wyglądali na nieco zdziwionych chwilową przemianą szkoleniowca.

Bolesny cios od Amerykanów. Ostatni tak przyjął jeszcze Antiga

Polskich siatkarzy pogrążyły błędy - popełnili ich łącznie 22. Sami również sporo zyskali od Amerykanów, którzy oddali im 18 punktów. Tyle że to m.in. błędy siatkarzy Grbicia przyczyniły się do klęski w trzeciej partii. Porażka 13:25 to najwyżej przegrany przez polskich siatkarzy set w Lidze Narodów - wcześniej Światowej - od ośmiu lat . Wówczas drużyna Stephane’a Antigi przegrała z Iranem 11:25. Tak wysokie porażki mistrzom świata się w tych rozgrywkach nie zdarzały.

Na razie drużyna ma niespełna dobę, by otrząsnąć się po bolesnej porażce. Nadal ma szansę na sukces w Lidze Narodów i piąty medal dla Polski w historii rozgrywek, wliczając w to krążki w Lidze Światowej. Na drodze do podium staną Włosi, którzy również wyraźnie przegrali walkę o finał. Początek spotkania o brązowy medal o godz. 18, transmisja w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.