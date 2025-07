Gdyby szukać bohaterów meczu Polska - Francja, z pewnością trzeba byłoby wymienić co najmniej dwóch . Na pierwszy plan wysuwa się Wilfredo Leon , którego 30 punktów walnie przyczyniło się do zwycięstwa polskiej drużyny i poprawienia nastrojów przed finałami Ligi Narodów.

"To był dla nas czwarty mecz w pięć dni, to spore obciążenie mentalne i trudne zadanie. Z pewnością porażka w tie-breaku w takich okolicznościach nie jest łatwa. Ale to była ładna siatkówka, obie drużyny dobrze zagrywały. Popełniliśmy jednak zbyt wiele błędów i to zabrało nam zwycięstwo. Kiedy zaczynasz taki mecz, wiesz, że będzie długi. Trzeba się skupiać na każdej akcji i nie jest to proste. Zagraliśmy dobrze, teraz jest trochę trudno, ale trzeba będzie się skupić na przygotowaniu do fazy finałowej" - zaznacza Faure w rozmowie z Interia Sport.