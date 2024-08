Francuskie media podsumowały finał. Zwracają uwagę na jedno

Sobota zapowiada się wyśmienicie dla francuskich kibiców sportu. Na przestrzeni zaledwie kilkunastu godzin gospodarze igrzysk olimpijskich przystąpili do walki o złote medale w koszykówce oraz siatkówce. Jako pierwsi na boisko wyszli przedstawiciele drugiej z dyscyplin, którzy o upragnione mistrzostwo mierzyli się z Polakami. Hala wypełniła się do ostatniego miejsca, a doping poniósł podopiecznych Andrei Gianiego do obrony tytułu z Tokio. "Biało-Czerwoni" niestety nie zdołali wygrać choćby jednego seta.

