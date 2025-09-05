Fornal został zapytany o Kurka. Nie wahał się ani chwili. Mocne wyznanie przed mistrzostwami świata

Mistrzostwa świata na Filipinach zostaną rozegrane między 12, a 28 września. Polacy zagrają w grupie B, a ich przeciwnikami będą Holendrzy, Rumunii i Katarczycy. Nasza reprezentacja 6 września wylatują do Azji. "Biało-czerwoni" po wygraniu Ligi Narodów są jednymi z faworytów do medalu.

Fornal wprost na temat Kurka. Mocne wyznanie

W kadrze jest wielu liderów, a Nikola Grbić może mówić o kłopocie bogactwa. Jedną z najbardziej wyrazistych postaci jest Tomasz Fornal. Przyjmujący dzień przed wylotem był gościem "Kanału Zero". Pojawił się tam m.in. temat Bartosza Kurka.

Jest fantastycznym człowiekiem. Ja go poznałem kilka lat temu i uważam, że miejsce, w którym ja jestem sportowo w mniejszym lub większym stopniu zawdzięczam jemu

- Spędziliśmy w ostatnich latach bardzo dużo czasu w reprezentacji. Nie ukrywam, że czasami na treningach mogę przegiąć. On mnie zawsze strofuje i sprowadza do pionu. Mówi mi, że przegiąłęm albo tutaj lżej. Nie było tego może dużo, ale od moich początków reprezentacyjnych to jest mój mentor, który mnie wprowadzał i opiekował do tego momentu - dodał.

Relacja Fornala i Kurka jest wyjątkowa. Panowie lubią sobie z siebie żartować. Było tak chociażby podczas spotkania z mediami, które miało miejsce kilka dni temu. Fornal i Kurek w obecności dziennikarza Interii rozmawiali na temat farbowania włosów przez tego pierwszego.

Fornal w "Kanale Zero" podkreślał, że Kurek lubi "szpilki", a on go odmładza. - Staram się zaszczepić w nim młodzieżowe rzeczy. Jak przyjechał w moim pierwszym roku w kadrze to zaczął książki wyciągać. Powiedziałem mu, aby je schował i pobrał tik toka. Pobrał i oglądaliśmy. Wydaje mi się, że jakąś cegiełkę w jego odmładzaniu mam - zakończył.

