Fornal został zapytany o Kurka. Nie wahał się ani chwili. Mocne wyznanie przed mistrzostwami świata
Relacje Tomasza Fornala i Bartosza Kurka można uznać za wyjątkową. Liderzy polskiej reprezentacji są w dwóch różnych miejscach swojej kariery. Fornal przyznaje, że wiele zawdzięcza swojemu starszemu koledze. Na antenie "Kanału Zero" zebrał się na specjalne wyznanie na temat Kurka. Piękne słowa poszły w świat.
Mistrzostwa świata na Filipinach zostaną rozegrane między 12, a 28 września. Polacy zagrają w grupie B, a ich przeciwnikami będą Holendrzy, Rumunii i Katarczycy. Nasza reprezentacja 6 września wylatują do Azji. "Biało-czerwoni" po wygraniu Ligi Narodów są jednymi z faworytów do medalu.
Fornal wprost na temat Kurka. Mocne wyznanie
W kadrze jest wielu liderów, a Nikola Grbić może mówić o kłopocie bogactwa. Jedną z najbardziej wyrazistych postaci jest Tomasz Fornal. Przyjmujący dzień przed wylotem był gościem "Kanału Zero". Pojawił się tam m.in. temat Bartosza Kurka.
Jest fantastycznym człowiekiem. Ja go poznałem kilka lat temu i uważam, że miejsce, w którym ja jestem sportowo w mniejszym lub większym stopniu zawdzięczam jemu
- Spędziliśmy w ostatnich latach bardzo dużo czasu w reprezentacji. Nie ukrywam, że czasami na treningach mogę przegiąć. On mnie zawsze strofuje i sprowadza do pionu. Mówi mi, że przegiąłęm albo tutaj lżej. Nie było tego może dużo, ale od moich początków reprezentacyjnych to jest mój mentor, który mnie wprowadzał i opiekował do tego momentu - dodał.
Relacja Fornala i Kurka jest wyjątkowa. Panowie lubią sobie z siebie żartować. Było tak chociażby podczas spotkania z mediami, które miało miejsce kilka dni temu. Fornal i Kurek w obecności dziennikarza Interii rozmawiali na temat farbowania włosów przez tego pierwszego.
Fornal w "Kanale Zero" podkreślał, że Kurek lubi "szpilki", a on go odmładza. - Staram się zaszczepić w nim młodzieżowe rzeczy. Jak przyjechał w moim pierwszym roku w kadrze to zaczął książki wyciągać. Powiedziałem mu, aby je schował i pobrał tik toka. Pobrał i oglądaliśmy. Wydaje mi się, że jakąś cegiełkę w jego odmładzaniu mam - zakończył.