Fornal wrócił do Polski, nagle takie spotkanie w Warszawie. Sam się tym pochwalił

Oprac.: Paweł Nowak

Bez dwóch zdań Tomasz Fornal to jeden z najbardziej rozpoznawalnych oraz popularnych polskich siatkarzy. Do tego reprezentant Polski jakiś czas temu postanowił poszerzyć swoją działalność w mediach społecznościowych i założył kanał YouTube. Na jego kanale dość regularnie pojawiają się vlogi, gdzie dokumentuje swoje przygody. W najnowszym filmie przedstawiony jest pobyt siatkarza w Polsce, a podczas niego doszło do bardzo ciekawego spotkania w stolicy kraju.

Zawodnik drużyny siatkarskiej ubrany w zielony strój z polską flagą i logo sponsorów, skupiony podczas rozmowy z kolegą z drużyny, w tle rozmazani inni zawodnicy.
Tomasz Fornalvolleyball worldmateriały prasowe

Po sześciu latach spędzonych w JSW Jastrzębskim Węglu Tomasz Fornal postanowił zmienić klub i przeniósł się do Turcji, a dokładniej do tamtejszego Ziraatu Bankasi Ankara. Przyjmujący spisuje się bardzo dobrze i jest jednym z liderów swojego zespołu. Mimo ogromnej popularności siatkarz postanowił jeszcze bardziej otworzyć się przed swoimi fanami i założył kanał YouTube, gdzie regularnie pojawiają się vlogi, w których dokumentuje swoje poczynania.

    W niedzielę na kanale pojawił się nowy film, a w nim kolejna część przygód zawodnika w Polsce. Kadrowicz Nikoli Grbicia wykorzystał przerwę świąteczną i postanowił wrócić do kraju. W najnowszym materiale wideo można obejrzeć, jak ten żegna się ze swoją rodziną i udaje się do Warszawy. W stolicy 28-latek spotkał się ze swoim przyjacielem z reprezentacji.

    Fornal i Kochanowski znów razem, wszystko uchwyciła kamera

    Jak się okazało ten odwiedził Jakuba Kochanowskiego, czyli jednego ze swoich najlepszych kolegów z reprezentacji i najprawdopodobniej zdaniem Jakuba Balcerzaka przyszłego kolegę z szatni w Aluron CMC Warcie Zawiercie.

    Zawodnicy spędzili wspólnie trochę czasu i udali się do restauracji w towarzystwie żony Kochanowskiego. Co więcej, Fornal zaproponował znajomym odwiedziny w Turcji. Jedynym problemem w tym przypadku może być tylko czas, gdyż obaj są aktywnymi zawodnikami i mają bardzo napięte kalendarze.

      W filmie zostało uchwycone także pożegnanie graczy. Fornal życzył powodzenia swojemu koledze i zapowiedział spotkanie w maju. Prawdopodobnie będzie to już wspólny pobyt na zgrupowaniu siatkarskiej reprezentacji Polski.

      Widzimy się w maju! Walczcie, oglądam i trzymam kciuki
      przekazał zawodnik Ziraatu.

      Na tę chwilę Ziraat Bankasi Ankara z Fornalem w składzie plasuje się w tamtejszej lidze na 1. miejscu z 13 wygranymi i zaledwie jedną porażką, natomiast PGE Projekt Warszawa Kochanowskiego po 14. kolejkach PlusLigi zajmuje 2. miejsce w tabeli z punktem straty do Bogdanki LUK Lublin.

      Nikola Grbić: Myślałem, że Bogdanka LUK wygra, ale nie spodziewałem się, że będzie im tak łatwo. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Dwaj siatkarze w czerwonych koszulkach reprezentacji Polski podczas meczu, jeden z nich z brodą i blond włosami patrzy do góry, a drugi zwraca się do niego, jakby przekazywał wskazówki lub rozmawiał.
      Tomasz FornalPiotr MatusewiczEast News
      Sportowiec z dwukolorowymi włosami ubrany w ciemny strój sportowy, w tle sylwetka innego zawodnika w czerwonym stroju siatkarskim, rozmyte trybuny i światła hali.
      Tomasz FornalMICHAL KLAG/REPORTEREast News
      Siatkarze drużyny Polski w trakcie meczu na hali sportowej świętują zdobycie punktu, w tle widoczna siatka oraz zawodnicy przeciwnej drużyny.
      Jakub Kochanowski (nr 15)Piotr MatusewiczEast News

