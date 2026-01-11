Fornal wrócił do Polski, nagle takie spotkanie w Warszawie. Sam się tym pochwalił
Bez dwóch zdań Tomasz Fornal to jeden z najbardziej rozpoznawalnych oraz popularnych polskich siatkarzy. Do tego reprezentant Polski jakiś czas temu postanowił poszerzyć swoją działalność w mediach społecznościowych i założył kanał YouTube. Na jego kanale dość regularnie pojawiają się vlogi, gdzie dokumentuje swoje przygody. W najnowszym filmie przedstawiony jest pobyt siatkarza w Polsce, a podczas niego doszło do bardzo ciekawego spotkania w stolicy kraju.
Po sześciu latach spędzonych w JSW Jastrzębskim Węglu Tomasz Fornal postanowił zmienić klub i przeniósł się do Turcji, a dokładniej do tamtejszego Ziraatu Bankasi Ankara. Przyjmujący spisuje się bardzo dobrze i jest jednym z liderów swojego zespołu. Mimo ogromnej popularności siatkarz postanowił jeszcze bardziej otworzyć się przed swoimi fanami i założył kanał YouTube, gdzie regularnie pojawiają się vlogi, w których dokumentuje swoje poczynania.
W niedzielę na kanale pojawił się nowy film, a w nim kolejna część przygód zawodnika w Polsce. Kadrowicz Nikoli Grbicia wykorzystał przerwę świąteczną i postanowił wrócić do kraju. W najnowszym materiale wideo można obejrzeć, jak ten żegna się ze swoją rodziną i udaje się do Warszawy. W stolicy 28-latek spotkał się ze swoim przyjacielem z reprezentacji.
Fornal i Kochanowski znów razem, wszystko uchwyciła kamera
Jak się okazało ten odwiedził Jakuba Kochanowskiego, czyli jednego ze swoich najlepszych kolegów z reprezentacji i najprawdopodobniej zdaniem Jakuba Balcerzaka przyszłego kolegę z szatni w Aluron CMC Warcie Zawiercie.
Zawodnicy spędzili wspólnie trochę czasu i udali się do restauracji w towarzystwie żony Kochanowskiego. Co więcej, Fornal zaproponował znajomym odwiedziny w Turcji. Jedynym problemem w tym przypadku może być tylko czas, gdyż obaj są aktywnymi zawodnikami i mają bardzo napięte kalendarze.
W filmie zostało uchwycone także pożegnanie graczy. Fornal życzył powodzenia swojemu koledze i zapowiedział spotkanie w maju. Prawdopodobnie będzie to już wspólny pobyt na zgrupowaniu siatkarskiej reprezentacji Polski.
Widzimy się w maju! Walczcie, oglądam i trzymam kciuki
Na tę chwilę Ziraat Bankasi Ankara z Fornalem w składzie plasuje się w tamtejszej lidze na 1. miejscu z 13 wygranymi i zaledwie jedną porażką, natomiast PGE Projekt Warszawa Kochanowskiego po 14. kolejkach PlusLigi zajmuje 2. miejsce w tabeli z punktem straty do Bogdanki LUK Lublin.