Fornal stanowczo po przylocie do Polski. To jest najważniejsze. Padło wyznanie

Po znakomitej fazie interkontynentalnej siatkarze reprezentacji Polski i zajęciu 2. miejsca w tabeli przystąpili do wielkiego turnieju finałowego. W chińskim Ningbo "na dzień dobry" w ćwierćfinale zmierzyli się z teoretycznie słabszą Ukrainą. I wygrali 3:1. Następnie poradzili sobie ze Słowenią (3:0), a w wielkim finale po niezwykle zaciętym starciu pokonali 3:2 USA. W ten sposób obronili tytuł i po raz trzeci w historii mogli cieszyć się ze złota VNL.

Bohaterem turnieju został Tomasz Fornal, który został wybrany przez organizatorów na MVP turnieju finałowego. Ten tuż po powrocie do Polski opowiedział w rozmowie z mediami opowiedział nieco o zmianie pokoleniowej w naszej kadrze. Jak wskazał, Polska jest niezwykle silną nacją siatkarską, co potwierdza kolejna kwalifikacja do finałów Ligi Narodów. Takimi sukcesami nie może pochwalić się każdy.

- Mieliśmy jakieś zmiany pokoleniowe, mieliśmy nowych zawodników w ciągu ostatnich lat. Każda reprezentacja dziś to zrobiła po igrzyskach w Paryżu i niektórzy mają problemy, się nie kwalifikują do turnieju finałowego. My się kwalifikujemy, my wtedy zdobywamy medale. Dla nas to jest super - mówił.

Do tego zapytany, czy Liga Narodów jest pewnego rodzaju sposobem na "przetarcie" i zobaczenie młodszych graczy przyznaje, że tak. Jego zdaniem, pierwsze tygodnie są szczególnie ważne dla trenera Grbicia, który może ocenić i sprawdzić, jak pod presją i w meczach o stawkę radzą sobie nowi gracze.

- Na pewno. Sądzę, że pierwsze dwa weekendy są bardziej dla trenera. Jeżeli miałbym w jakiś sposób to oceniać, to bardziej przez pierwsze dwa weekendy trener trochę traktuje to pewnie w roli takich sprawdzenia debiutantów, sprawdzenia młodszych zawodników. Potem od tego trzeciego turnieju już powiedzmy, jesteśmy w tym naszym docelowym zestawieniu. No i turniej finałowy zazwyczaj też tak wygląda - tłumaczył.

To też nie jest tak, że my sobie na finale decydujemy i sobie sprawdzamy zawodników, bo tak nie jest, ale przez pierwsze dwa weekendy na pewno jest dużo tak jak widać, jak gramy i możecie sobie to zobaczyć w telewizji czy w jakichś tam analizach pomeczowych. Jest dużo młodych, dużo nowych nazwisk na przestrzeni

Fornal ujawnił, to w Pekinie robili siatkarze. "Nie wierzyłem, że dolecimy"

Szerokim echem poniosła się również sprawa powrotu do Polski naszych siatkarzy. Ci nie zdążyli na przesiadkę do Pekinu, co poskutkowało koniecznością pozostania w Chinach na kolejne godziny. Przyjmujący reprezentacji wyjaśnił, jak wyglądało to "od kuchni" i zdradził, kto miał szczególny wpływ na organizacje powrotu.

- Spóźnił się nam pierwszy lot, który mieliśmy z Ningbo do Pekinu. No i tyle. My lądujemy, a oni startują. No i też wyskoczyliśmy w Pekinie na lotnisku i tak naprawdę za każdym razem to mówię, ale jeszcze raz duże pozdrowienia do kierowniczki Róży (Wachowskiej - przyp. red) i wielkie podziękowania, buziaczki ślę. Jest wspaniałą osobą, postarała się załatwić jak najszybciej jakiekolwiek połączenia. Różne były wersje przez Monachium, przez Frankfurt, przez różne destynacje, przez Kopenhagę i tak dalej. No i największa grupa po prostu poczekała tak naprawdę 24 godziny na ten sam samolot o tej samej godzinie tylko następnego dnia. Ale niektórzy mieli różne wersje lotów z przesiadkami jeszcze - powiedział.

Co w międzyczasie udało się zrobić polskim siatkarzom? Fornal ujawnił, że w Pekinie nigdy wcześniej nie był. I z tego opóźnienia wspólnie z kolegami z kadry postanowił skorzystać. Udało się nieco pozwiedzać czy zjeść smaczne dania. Uzupełnił również, że mimo to z tyłu głowy ciągle miał pewne obawy ws. powrotu.

- No ja nigdy Pekinu nie zwiedziłem, nie byłem. Pojechaliśmy sobie do centrum. Oczywiście zawsze w takich sytuacjach jest zapewniony hotel i tak dalej. Także podrzucili nas z lotniska na hotel. Zawsze kąpiel delikatna. Przespaliśmy się z dwie, trzy godzinki, bo nie spaliśmy w czasie tej podróży w ogóle. A potem pojechaliśmy, zjedliśmy fajną kolacyjkę z chłopakami, troszkę się pośmialiśmy. Też takie sytuacje, które nas napotykają, jakieś problemy dużo łatwiej się je gdzieś tam akceptuje. Kiedy masz ten złoty medal na szyi, jesteś trochę więcej w stanie znieść trochę uśmiechem i tak dalej. Najważniejsze jest to, że jesteśmy już w Polsce. Do momentu właśnie wsiadłem do samolotu, to nie wierzyłem, że dolecimy. Mówię: "Jak nam anulują, to będzie koniec". Na szczęście się udało dolecieć, także super - zakończył.

Teraz polscy siatkarze będą mieli kilka dni wolnego. Od poniedziałku natomiast w Zakopanem rozpoczynają przygotowania do mistrzostw Europy (9-26 września). Przed tym turniejem czeka ich jeszcze memoriał Huberta Jerzego Wagnera, a także spotkanie kontrolne z Finlandią (5 września).

Tomasz Fornal MICHAL KLAG/REPORTER East News

Tomasz Fornal Piotr Matusewicz East News

Tomasz Fornal i Jakub Nowak VNL materiały prasowe



