Fornal stanął przed trudnym wyborem, nagle padła odpowiedź. To on jest najlepszy

Już w środę 29 lipca w chińskim Ningbo rozpocznie się turniej finałowy siatkarskiej Ligi Narodów. W nim nie zabraknie reprezentacji Polski, która doskonale spisała się w ostatnim turnieju fazy zasadniczej. W Chicago "Biało-Czerwoni" zanotowali komplet zwycięstw, dzięki czemu przypieczętowali swój udział, a także finalnie zajęli 2. miejsce w tabeli.

To sprawiło, że wicemistrzowie olimpijscy z Paryża w teorii w ćwierćfinale zmierzą się ze słabszym rywalem, a dokładniej Ukrainą. Po rywalizacji w USA nasi siatkarze wrócili do Polski, gdzie mieli chwilę wolnego. W tym czasie kilka medialnych aktywności odbył Tomasz Fornal.

Przyjmujący reprezentacji Polski zdradził m.in., co uważa o powrocie do rywalizacji rosyjskich siatkarzy. Do tego stanął również przed dość trudnymi wyborami. Portal WP SportoweFakty zapytał go o najlepszego siatkarza XXI wieku, a tam pojawiły się dobrze wszystkim znane nazwiska.

Fornal stanął przed wyborem. Musiał wybrać jednego

W trakcie nagrania 28-latek musiał wybierać między chociażby Earvinem Ngapethem, a Bruno Rezende. Do tego wspomniano takich graczy jak Dmitrija Muserskiego czy Osmany'ego Juantorene. W końcu jednak pojawił się Wilfredo Leon. I bez wahania Fornal wybrał jego.

Przed nim był jednak było dopiero najtrudniejsze. Po chwili do wyboru był również... Bartosz Kurek. Na kogo postawił Fornal?

- Nie no, muszę Bartusia wybrać - powiedział.

Na sam koniec do wyboru był również Kurek oraz właśnie Fornal. Gracz bez wahania postawił na atakującego. Jak już wspomnieliśmy, Turniej finałowy Ligi Narodów odbędzie się w chińskim Ningbo. Spotkania ćwierćfinałowe rozpoczną się 29 lipca, natomiast finał zaplanowany jest na 2 sierpnia. "Biało-Czerwoni" o czołową czwórkę walczyć będą z Ukrainą (30 lipca, godz. 13:30).

Tomasz Fornal Piotr Matusewicz East News

Wilfredo Leon Piotr Matusewicz East News

Bartosz Kurek Marcin Golba AFP





Yushan Zhuang - najlepsze akcje w ćwierćfinale Ligi Narodów. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport