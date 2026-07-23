Fornal stanął przed trudnym wyborem, nagle padła odpowiedź. To on jest najlepszy

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Znakomicie w aktualnym siatkarskim sezonie reprezentacyjnym spisuje się reprezentacja Polski. Ta pod wodzą Nikoli Grbicia zaliczyła znakomity występ w ostatnim turnieju fazy zasadniczej Ligi Narodów w Chicago, dzięki czemu weźmie udział w turnieju finałowym. Bardzo dobrze spisał się wówczas Tomasz Fornal. I co ciekawe, przyjmujący tuż po rywalizacji stanął przed trudnym wyborem pomiędzy swoimi kolegami - Bartoszem Kurkiem i Wilfredo Leonem. Oto, kogo wskazał na lepszego.

Fornal wybierał, po chwili szczere wyznanie. Odpowiedź nie mogła być inna
Tomasz Fornal w reprezentacji PolskiPiotr Matusewicz East News

Już w środę 29 lipca w chińskim Ningbo rozpocznie się turniej finałowy siatkarskiej Ligi Narodów. W nim nie zabraknie reprezentacji Polski, która doskonale spisała się w ostatnim turnieju fazy zasadniczej. W Chicago "Biało-Czerwoni" zanotowali komplet zwycięstw, dzięki czemu przypieczętowali swój udział, a także finalnie zajęli 2. miejsce w tabeli.

To sprawiło, że wicemistrzowie olimpijscy z Paryża w teorii w ćwierćfinale zmierzą się ze słabszym rywalem, a dokładniej Ukrainą. Po rywalizacji w USA nasi siatkarze wrócili do Polski, gdzie mieli chwilę wolnego. W tym czasie kilka medialnych aktywności odbył Tomasz Fornal.

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Przyjmujący reprezentacji Polski zdradził m.in., co uważa o powrocie do rywalizacji rosyjskich siatkarzy. Do tego stanął również przed dość trudnymi wyborami. Portal WP SportoweFakty zapytał go o najlepszego siatkarza XXI wieku, a tam pojawiły się dobrze wszystkim znane nazwiska.

Fornal stanął przed wyborem. Musiał wybrać jednego

W trakcie nagrania 28-latek musiał wybierać między chociażby Earvinem Ngapethem, a Bruno Rezende. Do tego wspomniano takich graczy jak Dmitrija Muserskiego czy Osmany'ego Juantorene. W końcu jednak pojawił się Wilfredo Leon. I bez wahania Fornal wybrał jego.

Przed nim był jednak było dopiero najtrudniejsze. Po chwili do wyboru był również... Bartosz Kurek. Na kogo postawił Fornal?

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- Nie no, muszę Bartusia wybrać - powiedział.

Na sam koniec do wyboru był również Kurek oraz właśnie Fornal. Gracz bez wahania postawił na atakującego. Jak już wspomnieliśmy, Turniej finałowy Ligi Narodów odbędzie się w chińskim Ningbo. Spotkania ćwierćfinałowe rozpoczną się 29 lipca, natomiast finał zaplanowany jest na 2 sierpnia. "Biało-Czerwoni" o czołową czwórkę walczyć będą z Ukrainą (30 lipca, godz. 13:30).

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Siatkarz w czerwonym stroju z numerem 21 trzyma piłkę do siatkówki na boisku, w tle rozmyte trybuny oraz elementy hali sportowej.
Tomasz FornalPiotr Matusewicz East News
Siatkarz w czerwonej koszulce z białymi napisami i logotypami, patrzący w górę, z uniesionymi dłońmi, stojący na hali sportowej podczas meczu.
Wilfredo LeonPiotr Matusewicz East News
Siatkarz w zielonej koszulce podczas meczu wykonuje dynamiczny ruch ręką, skoncentrowany na grze, w tle widownia z kibicami w biało-czerwonych barwach.
Bartosz KurekMarcin GolbaAFP


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