Fornal przeszedł katorgę. Cierpiał sześć godzin dziennie. Teraz odsłania kulisy

Olimpijski półfinał Polska - USA będziemy wspominać z dreszczem emocji przez lata . W epickim boju "Biało-Czerwoni" pokonali Amerykanów 3:2 i po 48 latach awansowali do finału IO.

- Nie myślałem o tym, że Polacy mają problemy w igrzyskach olimpijskich, i że nie potrafimy z nich przez całe pokolenia przywieźć medalu. Może nie każdy mi w to uwierzy, ale ja naprawdę się tym nie przejmowałem. Zdawałem sobie oczywiście sprawę z tego, że igrzyska to nasze "nemesis" i krążek, który trudno zdobyć. Mimo to nie nakładałem na siebie presji i nie czułem jej przed igrzyskami. Tak samo teraz nie czuję się "nieśmiertelny" - mówi w rozmowie z TVP Sport jeden z bohaterów olimpijskiego turnieju, Tomasz Fornal.