Przez lata Tomasz Fornal stał się niekwestionowaną ikoną polskiego środowiska siatkarskiego. Już od 2014 roku przewijał się on w składach młodzieżowych reprezentacji Polski, natomiast w szeregach seniorskiej kadry narodowej pojawił się po raz pierwszy w 2018 roku.

"Biało-czerwona" przygoda Krakowianina to prawdziwe pasmo sukcesów. Wraz z kadrą narodową sięgnął on między innymi po: dwa złote medale Ligi Narodów (2023, 2025), złoty medal mistrzostw Europy (2023), srebrny krążek na letnich igrzyskach olimpijskich w Paryżu (2024) oraz srebro mistrzostw świata (2022). Wielu aspirujących siatkarzy chciałoby doświadczyć tak udanej przygody w koszulce z Orzełkiem na piersi.

Fornal zapytany o koniec kariery reprezentacyjnej. Wskazał konkretną datę

Niestety, jest jedna rzecz, której nawet najwybitniejsi sportowcy nie są w stanie oszukać - metryka. Tomasz Fornal ma obecnie 28 lat. To wiek, który raczej nie powinien zmuszać go do rozważań na temat odstawienia butów na kołek. Niemniej, w obliczu niedawnych ogłoszeń kolegów z kadry narodowej, również Fornal usłyszał pytanie o swój potencjalny koniec kariery reprezentacyjnej.

Kwestia ta poruszona została podczas serii Q&A, zamieszczanej na youtubowym kanale polskiego siatkarza. Fornal zdecydował się w pełni zaspokoić ciekawość kibiców, podając bardzo konkretną datę potencjalnego pożegnania się z reprezentacją Polski.

- Marzy mi się (zakończyć karierę reprezentacyjną red.) po igrzyskach olimpijskich w Brisbane - powiedział Tomasz Fornal.

Oznacza to, że potencjalne pożegnanie ikonicznego reprezentanta kraju nad Wisłą nastąpić może w roku 2032. To właśnie wtedy odbędzie się wspomniana przez niego impreza.

Po zakończeniu ostatniej edycji IO Fornal mówił, że w przypadku dobrego samopoczucia może grać w siatkówkę nawet do 50 roku życia. Niemniej, najnowsze słowa reprezentanta mogą w pewien sposób uspokoić fanów siatkówki z kraju nad Wisłą. Do wspomnianych IO w Brisbane zostało bowiem aż 6 lat.

